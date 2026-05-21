Caín Fara se encuentra cerca para ser convocado por la Selección de Palestina

Caín Fara traspasó fronteras con sus buenas actuaciones en la Copa Libertadores y la Liga 1, y fue contactado para ser convocado a la selección de Palestina.

Caín Fara viene tramitado su pasaporte para jugar por la Selección de Palestina. | universitario, cain fara | Foto: Universitario
Para nadie es un secreto que se trata de la mejor contratación de Universitario en lo que va de la temporada, y parece que sus buenas actuaciones empezaron a traspasar fronteras. Caín Fara está en la mira de la selección de Palestina, que ya hizo todos los pedidos para que pueda ser convocado en las próximas fechas FIFA.

El recio defensa crema nació en Rosario, Argentina, pero posee ascendencia palestina por parte de su familia. Esta condición le permite ser elegible para representar a dicha selección sin ningún problema. Cabe señalar que viene gestionando su pasaporte para poder jugar.

Universitario está al tanto y no pondrá ninguna traba para que continúe con su crecimiento. Su defensa viene cumpliendo una buena temporada. Los cremas incluso quieren renovarle cuanto antes el contrato, que termina en primera instancia en diciembre, y buscan extenderlo un año más para que continúe en el equipo.

Universitario enfrentará a CD Moquegua el sábado 23 de mayo a las 12.45 horas en el estadio 25 de Noviembre.

El equipo busca terminar el Torneo Apertura de la mejor manera, ya sin chances de luchar por el título. El objetivo ahora es sumar la mayor cantidad de puntos, aunque podría hacer algunos cambios en el equipo titular pensando netamente en el decisivo partido por la Copa Libertadores, el martes ante Tolima en el estadio Monumental.

