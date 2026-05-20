0
LO ÚLTIMO
Tabla del Grupo de Sporting Cristal en Libertadores

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 21 de mayo: Programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este jueves 21 de mayo: hay acción en la Copa Libertadores, Sudamericana y se define el título de la Liga de Arabia Saudita.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves 21 de mayo.
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves 21 de mayo. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

Este jueves 21 de mayo las acciones no se detienen. Peñarol y Corinthians protagonizan el duelo más atractivo de la quinta fecha de la Copa Libertadores. En la Sudamericana, Cienciano buscará su clasificación a la siguiente fase en Brasil ante Atlético MG. Wolfsburgo y Paderborn se enfrentan por el descenso.

Cristiano Ronaldo aún puede salir campeón con Al-Nassr en la Liga Profesional de Arabia Saudita.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón en el Al Nassr vs Damac?

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
13:30Wolfsburgo vs. PaderbornESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00La Guaira vs. Independiente RivadaviaESPN y Disney Plus.
19:30Peñarol vs. CorinthiansESPN y Disney Plus
19:30U. Católica vs. Barcelona SCDisney Plus y ESPN 5

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Atlético MG vs. CiencianoDirecTV Sports y DGO
17:00Puerto Cabello vs. JuventudESPN 2 y DGO
19:00Racing vs. CaracasESPN 2 y Disney Plus
19:30Blooming vs. CaraboboDirecTV Sports y DGO
21:00Macará vs. Alianza AtléticoDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
13:00Al Fayha vs Al Hilal
13:00Al Hazem vs Al Taawon
13:00Al Kholood vs Al Fateh
13:00Al Nassr vs. Damac
13:00Al Riyadh vs. Al Okhodood
13:00Al Ittihad FC vs. Al Qadsiah
13:00Neom SC vs. Al Ettifaq

Partidos de hoy por la Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
15:30Águilas Doradas vs. PereiraBet365
16:00Jaguares de Córdoba vs. Ind. Yumbo

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

HoraPartidoCanal
14:00San Antonio vs. Aucas

Partidos de hoy por la Liga MX

HoraPartidoCanal
21:00Cruz Azul vs. PumasTUDN

Horarios y canales de TV en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo F

  2. ¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de la Copa Libertadores 2026?

  3. Cristal cayó 3-2 ante Junior y complica sus chances de ir a octavos de final de Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano