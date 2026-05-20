Partidos de hoy EN VIVO, jueves 21 de mayo: Programación, horarios y canales de TV
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este jueves 21 de mayo: hay acción en la Copa Libertadores, Sudamericana y se define el título de la Liga de Arabia Saudita.
Este jueves 21 de mayo las acciones no se detienen. Peñarol y Corinthians protagonizan el duelo más atractivo de la quinta fecha de la Copa Libertadores. En la Sudamericana, Cienciano buscará su clasificación a la siguiente fase en Brasil ante Atlético MG. Wolfsburgo y Paderborn se enfrentan por el descenso.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|13:30
|Wolfsburgo vs. Paderborn
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|La Guaira vs. Independiente Rivadavia
|ESPN y Disney Plus.
|19:30
|Peñarol vs. Corinthians
|ESPN y Disney Plus
|19:30
|U. Católica vs. Barcelona SC
|Disney Plus y ESPN 5
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Atlético MG vs. Cienciano
|DirecTV Sports y DGO
|17:00
|Puerto Cabello vs. Juventud
|ESPN 2 y DGO
|19:00
|Racing vs. Caracas
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:30
|Blooming vs. Carabobo
|DirecTV Sports y DGO
|21:00
|Macará vs. Alianza Atlético
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Al Fayha vs Al Hilal
|13:00
|Al Hazem vs Al Taawon
|13:00
|Al Kholood vs Al Fateh
|13:00
|Al Nassr vs. Damac
|13:00
|Al Riyadh vs. Al Okhodood
|13:00
|Al Ittihad FC vs. Al Qadsiah
|13:00
|Neom SC vs. Al Ettifaq
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Águilas Doradas vs. Pereira
|Bet365
|16:00
|Jaguares de Córdoba vs. Ind. Yumbo
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|San Antonio vs. Aucas
Partidos de hoy por la Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Cruz Azul vs. Pumas
|TUDN
Horarios y canales de TV en Perú, Colombia y Ecuador.
