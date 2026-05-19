Tabla de posiciones grupo F Copa Libertadores: ¿Cómo va Sporting Cristal previo al duelo ante Junior?

Sporting Cristal se ilusiona con poder pasar a octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, para lograrlo deberá superar primero este miércoles a Junior. Por otro lado, el partido entre Palmeiras y Cerro Porteño será crucial para las aspiraciones del elenco peruano, pues de ganarle a los colombianos ascenderían de posición si uno de estos dos equipos pierde y ellos hacen la tarea ganando su respectivo compromiso. El Grupo F de la Libertadores se presenta como uno de los más picantes para los amantes del buen fútbol.

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Tabla de posiciones del Grupo F de Copa Libertadores

Previo a los duelos por el Grupo F, así se encuentran los cuatro equipos que disputarán este miércoles 20 la quinta fecha de la Copa Libertadores.

Clubes PJ DG Puntos 1.Palmeiras 4 3 8 2.Cerro Porteño 4 1 7 3.Sporting Cristal 4 0 6 4.Junior 4 -4 1

Programación del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Para este miércoles, los espectadores no querrán perderse los partidos que se disputarán, por lo que a continuación te dejamos la programación de los encuentros del Grupo F.

Palmeiras vs. Cerro Porteño | 20 de mayo – 7.30 p. m.

Junior vs. Sporting Cristal | 20 de mayo – 9.00 p. m.

¿Dónde puedes ver los partidos de Copa Libertadores?

Los encuentros de la Copa Libertadores estarán bajo la transmisión de ESPN, que llevará la cobertura completa de este certamen sudamericano. Además, vía streaming podrás seguirlos en la plataforma Disney+.