Partidos de hoy EN VIVO, martes 19 de mayo: Programación, horarios y dónde ver
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este martes 19 de mayo. Tenemos acción en la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Premier League.
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán este martes 19 de mayo. La Copa Libertadores y la Sudamericana ingresan a su etapa decisiva. Se definen los equipos que clasificarán a los octavos de final. En la Premier League, Manchester City enfrentará a Bournemouth en un duelo importante. Estos son los horarios y canales de transmisión para ver los compromisos.
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Coquimbo vs. Tolima
|ESPN y Disney Plus
|17:00
|Fluminense vs. Bolívar
|ESPN 7 y Disney Plus
|17:00
|Rosario Central vs. Universidad Central
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:00
|Always Ready vs. Mirassol
|ESPN 7 y Disney Plus
|19:00
|Ind. Santa Fe vs. Platense
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:30
|Boca Juniors vs. Cruzeiro
|ESPN 5 y Disney Plus
|21:00
|Independiente del Valle vs. Libertad
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Bournemouth vs. Manchester City
|ESPN y Disney Plus.
|14:15
|Chelsea vs. Tottenham
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Audax vs. Barracas Central
|ESPN 5 y Disney Plus
|17:00
|Montevideo City vs. Deportivo Riestra
|Disney Plus y DGO
|19:30
|Sao Paulo vs. Millonarios
|ESPN 2 y Disney Plus
|21:00
|América de Cali vs. Tigre
|Disney Plus, DirecTV Sports y DGO
|21:00
|Deportivo Cuenca vs. Recoleta
|ESPN 4 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Independiente Medellín vs. Cúcuta
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|LDU Portoviejo vs. Libertad
|DSports y DGO
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.
