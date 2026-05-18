Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este martes 19 de mayo. Tenemos acción en la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Premier League.

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán este martes 19 de mayo. La Copa Libertadores y la Sudamericana ingresan a su etapa decisiva. Se definen los equipos que clasificarán a los octavos de final. En la Premier League, Manchester City enfrentará a Bournemouth en un duelo importante. Estos son los horarios y canales de transmisión para ver los compromisos.

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Coquimbo vs. TolimaESPN y Disney Plus
17:00Fluminense vs. BolívarESPN 7 y Disney Plus
17:00Rosario Central vs. Universidad CentralESPN 2 y Disney Plus
19:00Always Ready vs. MirassolESPN 7 y Disney Plus
19:00Ind. Santa Fe vs. PlatenseESPN 2 y Disney Plus
19:30Boca Juniors vs. CruzeiroESPN 5 y Disney Plus
21:00Independiente del Valle vs. LibertadESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

13:30Bournemouth vs. Manchester CityESPN y Disney Plus.
14:15Chelsea vs. TottenhamDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

17:00Audax vs. Barracas CentralESPN 5 y Disney Plus
17:00Montevideo City vs. Deportivo RiestraDisney Plus y DGO
19:30Sao Paulo vs. MillonariosESPN 2 y Disney Plus
21:00América de Cali vs. TigreDisney Plus, DirecTV Sports y DGO
21:00Deportivo Cuenca vs. RecoletaESPN 4 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Colombia

15:00Independiente Medellín vs. Cúcuta

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

18:00LDU Portoviejo vs. LibertadDSports y DGO

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

