Sekou Gassama y su firme postura ante intento de Universitario por rescindir su contrato

Hace algunas semanas se conoció que Sekou Gassama sería una de las primeras salidas de Universitario tras el final del Torneo Apertura. Sin embargo, ahora se reveló que la directiva crema intentó adelantar la rescisión del contrato del delantero senegalés, pero este dio una contundente respuesta.

Gustavo Peralta contó que desde la ‘U’ buscaron terminar con el vínculo que tienen con el atacante de 31 años inmediatamente después de la salida del exdirector deportivo, Álvaro Barco, sin embargo, la decisión no se pudo concretar debido a que el futbolista se negó a salir y pidió la oportunidad de jugar un poco más para demostrar su nivel.

“Al día siguiente que se fue Álvaro Barco, lo llama la gente de administración de Universitario para que se vaya y Gassama dijo que no quería romper el contrato. Él ha dicho que lo vean un partido más o hasta el final del Apertura. Y ahora se le abre la posibilidad de tal vez ser usado (frente a Nacional)”, sostuvo en L1 MAX.

Además, se supo que la sanción a José el 'Tunche' Rivera es una oportunidad para Sekou Gassama, quien regresará a la lista de convocados para el partido ante Nacional por la Copa Libertadores 2026. Eso sí, no tiene garantía de ingresar en el enfrentamiento en Uruguay.

Los próximos días serán claves para Universitario, que evaluará la lista de elementos que no continuarán en el elenco de cara al Clausura. Héctor Cupe y su comando técnico determinarán.