Carlos Garcés, figura de Cienciano, dio fuerte calificativo al partido contra Alianza: "Ellos..."

Alianza Lima ganó por 1-0 a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y consiguió una importante victoria que lo hace soñar con el título del Torneo Apertura 2026. Tras ello, Carlos Garcés, figura del cuadro cusqueño, salió al frente para dar un fuerte calificativo al encuentro.

Carlos Garcés, delantero de Cienciano, y su rotundo calificativo al partido contra Alianza Lima

En diálogo con L1MAX, Garcés expresó su pesar por la caída de Cienciano frente a Alianza Lima y admitió que la expulsión registrada durante el encuentro terminó por marcar el desarrollo del compromiso. El atacante ecuatoriano sostuvo que disputar el partido con un hombre menos ante el conjunto blanquiazul volvió muy difícil conservar el resultado.

"Después de la expulsión es difícil, jugar con uno menos contra Alianza, sabíamos que iba a ser difícil. Ellos hicieron su trabajo y se llevan los 3 puntos", aseguró en primera instancia.

El atacante del conjunto cusqueño explicó que, pese a la desventaja numérica, el equipo intentó reaccionar y buscar el empate hasta los últimos minutos. Sin embargo, lamentó que no pudiera aprovechar las oportunidades generadas, incluida la clara ocasión desperdiciada por Matías Succar al final del compromiso.

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"Sabíamos que si queríamos remontar teníamos que aprovechar las posibilidades que íbamos a tener. Lamentablemente no concretamos y son cosas que pasan", declaró Garcés tras el encuentro disputado en Cusco.

Además, el atacante subrayó que el equipo tendrá que pasar página cuanto antes por el exigente calendario que se avecina en las próximas jornadas. Pese al duro revés, el ecuatoriano se mostró convencido de la capacidad del plantel para reaccionar.

"Se vienen partidos difíciles, pero tenemos un plantel que sabe jugar este tipo de encuentros. Lo de hoy queda atrás y ahora toca pensar en lo que viene", sostuvo el atacante del Papá.

Carlos Garcés y su mensaje a la hinchada de Cienciano por perder el Torneo Apertura 2026

Finalmente, Garcés expresó su tristeza por no poder darle una alegría a la hinchada de Cienciano, que llenó el estadio para apoyar al equipo. “Da pena porque vino toda la gente y queríamos otra cosa para ellos y para nosotros, pero hay que seguir”, concluyó.