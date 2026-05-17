Melgarejo, DT de Cienciano, dejó firme concepto sobre arbitraje tras caer con Alianza: "Son seres..."

Alianza Lima logró un vital triunfo por 1-0 ante Cienciano y dio un paso gigantesco para quedarse con el título del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules se quedaron con la victoria gracias a un gol de Marco Huamán, aunque el partido también estuvo cargado de polémica. Tras el pitazo final, el DT Horacio Melgarejo no dudó en dejar un severo mensaje por el desempeño arbitral.

DT de Cienciano dejó firme concepto por derrota ante Alianza Lima

Durante la conferencia posterior al encuentro, el técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, fue consultado por su sentir sobre el desempeño del árbitro Edwin Ordóñez en la derrota de su equipo ante Alianza Lima, un resultado que lo dejó fuera de la pelea por el primer título del año.

Ante ello, el DT del cuadro imperial fue contundente al señalar que, pese a las polémicas, no criticará a la terna arbitral, ya que considera que puede equivocarse como cualquier otra persona. En esa línea, no dejó pasar la oportunidad de enviar un dardo a los blanquiazules, al asegurar que no esperaban su victoria.

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"No voy a hablar del arbitraje porque son seres humanos que se equivocan como nosotros. Solo debo felicitar a Alianza, que se lleva una victoria que no se esperaban. Tenemos 29 puntos, a esta altura nos quedan dos finales más para terminar con la mayor cantidad de puntos posibles", señaló Melgarejo.

Por otro lado, el técnico de Cienciano no dejó pasar la oportunidad de valorar el esfuerzo que realizaron sus jugadores durante los 90 minutos, especialmente luego de la expulsión de Renzo Salazar, tras la que quedaron con solo 10 hombres en el campo.

“Tenemos que cambiar el chip y que los chicos descansen. Es para un aplauso a los leones que jugaron, no se notó la superioridad numérica después de la expulsión. La verdad que estoy cada vez más orgulloso de los que jugaron, los que no le tocó entrar o los que quedaron desconvocados. Mis muchachos dieron la vida. Ellos se encontraron con un gol después de un error y es válido”, acotó.

Alianza Lima quedó a un paso del título del Torneo Apertura

Con esta victoria, Alianza Lima dio un paso esencial en su camino rumbo al título del Torneo Apertura. Los comandados por Pablo Guede deberán esperar el resultado del partido de Los Chankas ante CD Moquegua, pues, si no ganan, dejarán a los blanquiazules como virtuales campeones. Sin embargo, su coronación puede darse en la fecha 16, cuando se midan ante los ‘Guerreros’.