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Alianza Lima ganó a Cienciano en Cusco

Marco Huamán, que inició el año en Cienciano, soltó mensaje tras victoria de Alianza: "Esto es..."

Marco Huamán, futbolista de Alianza Lima, habló luego de anotar el gol de la victoria sobre Cienciano en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Marco Huamán soltó mensaje tras victoria de Alianza Lima.
Marco Huamán soltó mensaje tras victoria de Alianza Lima.
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Marco Huamán anotó el gol del triunfo en el 1-0 de Alianza Lima sobre Cienciano en el Cusco, lo que le da a los blanquiazules la posibilidad de salir campeones del Torneo Apertura 2026 en la siguiente jornada. Por ello, el lateral nacional brindó una fuerte declaración para asombro de toda la hinchada.

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El defensor inició el año jugando precisamente en el ‘Papá’, a préstamo de los íntimos, pero por la salida de Miguel Trauco en la pretemporada lo llamaron de inmediato, ya que era el único que podía cubrir esa posición. Todo ello sin pensar que terminaría marcándole al elenco imperial y dándole, prácticamente, el título a los de Matute.

En ese contexto, a Marco Huamán le preguntaron por sus sensaciones tras el partido y mencionó lo siguiente: “Esto es gracias a todos, feliz de aportar, voy mejorando, Dios me dio la segunda oportunidad, la humildad de siempre y trabajar día a día”.

De esta forma, el lateral de Alianza Lima se mostró sumamente agradecido por las cosas que le vienen pasando, sobre todo porque este año ha tenido un enorme rendimiento con la camiseta blanquiazul. En caso de que los íntimos salgan campeones, será el primer título del defensor peruano en su carrera profesional.

¿Cuál es el valor de Marcos Huamán?

Marco Huamán tiene un valor de 450 mil euros en el mercado de transferencias y es el precio más elevado que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. Debe seguir destacando para que, a sus 23 años, esta cotización siga aumentando.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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