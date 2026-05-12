ALERTA MÁXIMA en estacionamiento de Walmart: VIDEO de cámara corporal de un agente involucrado en TIROTEO MORTAL muestra desenlace fatal

Un nuevo caso de violencia armada en Estados Unidos generó conmoción tras un tiroteo registrado en el estacionamiento de una tienda Walmart en DeLand, Florida. De acuerdo con información de la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia y reportes de WBRC 6 News, el hecho dejó como saldo un hombre muerto luego de una extensa persecución que se prolongó por varias horas y contó con múltiples intervenciones policiales. Las autoridades difundieron imágenes de cámaras corporales que reconstruyen los momentos previos al desenlace.

Tiroteo en Walmart de DeLand, Estados Unidos: cronología del incidente

Según la cronología oficial, el caso comenzó alrededor de las 9:10 p. m. del viernes, cuando un agente de DeLand detectó un vehículo que circulaba sin luces, casi atropelló a un peatón y avanzaba de forma temeraria. El conductor habría huido, ignorando las señales de tránsito y los semáforos en rojo, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varias horas.

El sheriff Mike Chitwood explicó que, tras perder inicialmente el rastro del vehículo, los agentes lo ubicaron nuevamente alrededor de las 3:40 a. m. en el estacionamiento de un Walmart ubicado en South Woodland Boulevard, en DeLand. Allí, cuando un oficial se aproximó a pie, el conductor aceleró repentinamente, momento en el que el agente efectuó un disparo a través del parabrisas.

El vehículo avanzó una corta distancia antes de chocar. El conductor fue identificado como Brandon Joseph Brabin, de 29 años, quien fue declarado muerto en el lugar. De acuerdo con las autoridades, tenía una orden de arresto pendiente por violación de la libertad condicional y antecedentes en Florida y Tennessee.

Investigación del tiroteo en Walmart EE. UU.: ¿qué se sabe del agente involucrado?

La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia señaló que el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida ya asumió la investigación del caso, mientras que el agente involucrado fue suspendido de sus funciones de manera preventiva hasta que concluyan las diligencias correspondientes.

Durante la conferencia de prensa, el sheriff Chitwood fue enfático al describir la secuencia de hechos. "Él siguió merodeando por la zona, como si fuera un juego, queriendo que lo persiguiéramos y, lamentablemente, terminó muerto por eso", declaró.

En tanto, WBRC 6 News informó que las grabaciones de las cámaras corporales son clave para entender la dinámica del enfrentamiento y la reacción de los oficiales durante el operativo. Las autoridades continúan revisando cada segundo del recorrido previo al tiroteo en este caso ocurrido en DeLand, Estados Unidos, el cual mantiene la atención pública por la intensidad de la persecución y su desenlace fatal.