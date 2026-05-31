Recientes retiros de productos de consumo han generado inquietud sobre la seguridad de artículos comercializados por Walmart, tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma en línea. Estos retiros, que incluyen riesgos que van desde posibles accidentes fatales por vuelco de muebles hasta lesiones por quemaduras, han sido anunciados por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC). ¿Qué deben tomar en cuenta los consumidores?

EE. UU.: retiran este producto en Walmart por riesgo de lesiones graves o muerte

Walmart sorprendió a la comunidad al decidir retirar del mercado alrededor de 165.000 cómodas de tela de nueve cajones de la marca Mainstays. Esto ocurrió luego de la evaluación de los reguladores federales, que advirtieron sobre un grave riesgo de vuelco y atrapamiento, especialmente para los más pequeños del hogar.

EE. UU.: retiran este producto en Walmart por riesgo de lesiones graves o muerte.

Estas cómodas fueron comercializadas en todo EE. UU. a través de las tiendas Walmart y en Walmart.com desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2026, con un precio aproximado de US$80. Si bien no se han reportado lesiones ni incidentes hasta la fecha, el mueble presenta inestabilidad si no se ancla a la pared, lo que podría causar un vuelco que atrape o aplaste a un niño, ocasionando lesiones severas o incluso la muerte.

Asimismo, según informes de medios internacionales y de la propia empresa, el producto no cumple con las normas de seguridad establecidas por la Ley STURDY, que busca prevenir este tipo de accidentes. En ese contexto, para verificar si tienes una de estas cómodas, debes tener en cuenta ciertas características:

Cuentan con una estructura de metal negro y nueve cajones de tela, que pueden ser de color negro o marrón.

Las dimensiones aproximadas son 101,6 cm de profundidad, 114,3 cm de altura y poco menos de 35,5 cm de ancho.

La etiqueta “Mainstays 9-Drawer Fabric Dresser” se encuentra en el embalaje y las cómodas retiradas fueron fabricadas entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025. La fecha de fabricación, en formato MM/AAAA, está ubicada en una etiqueta debajo del panel superior del mueble.

¿Qué otro producto ha sido retirado?

Giantex, por su parte, retiró del mercado aproximadamente 1.000 saunas de vapor portátiles, que fueron comercializadas en línea mediante Walmart y Amazon bajo las marcas Giantex y Costway. Esta medida se debe a un riesgo significativo de quemaduras por exposición al vapor caliente.

Los productos, que se vendieron entre enero de 2023 y diciembre de 2025 a precios que oscilan entre US$68 y US$100, presentan un problema de diseño. Según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC), el difusor de vapor puede situarse demasiado cerca del cuerpo del usuario, lo que permite que el vapor caliente entre en contacto directo con la piel y aumente el riesgo de quemaduras. La CPSC recibió informes de incidentes, incluidos nueve casos de quemaduras en las extremidades, una de las cuales fue de segundo grado.