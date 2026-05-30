Brasil vs Panamá EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver el amistoso internacional

Brasil vs Panamá se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por amistoso internacional FIFA desde el Estadio Maracaná. Conoce los horarios, canales y todos los detalles.

Angel Curo
Brasil vs Panamá EN VIVO por amistoso internacional
Brasil vs Panamá EN VIVO por amistoso internacional
Brasil vs Panamá medirán fuerzas este domingo 31 de mayo por un emocionante amistoso internacional por la fecha FIFA, previo al inicio del Mundial 2026. Este partido comenzará a las 4.30 p. m. (hora peruana) en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. La transmisión del duelo irá por la señal EN VIVO de Globo, RPC y TVMAX.

¿A qué hora juega Brasil vs Panamá?

A continuación, revisa los horarios confirmados para ver el inicio del amistoso internacional entre Brasil vs Panamá en los distintos países del mundo:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 4:30 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 5:30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 6:30 p. m.
  • México y Centroamérica: 3:30 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 5:30 p. m.
  • España: 11:30 p. m.

¿Dónde ver Brasil vs Panamá EN VIVO?

El amistoso entre Brasil vs Panamá podrá sintonizarse EN VIVO y EN DIRECTO mediante las señales de Globo y Sport TV en todo el territorio brasileño. Por su parte, este duelo también estará disponible a través de RPC y TVMax en todo el territorio panameño.

Asimismo, si quieres ver este compromiso vía ONLINE, podrá verse mediante las aplicaciones de streaming de Globoplay, Zapping, ClaroTV Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Previa del amistoso Brasil vs Panamá por fecha FIFA

Brasil tiene la obligación de ganar para dejar una buena imagen en casa antes de lo que será su participación en el Mundial 2026. La Canarinha cuenta con un plantel de grandes estrellas, aunque no tendrá la presencia de Neymar, tras confirmarse una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas.

Sin embargo, el DT Carlo Ancelotti confirmó que el astro se mantendrá en la lista de convocados para la cita mundialista. Aun así, en el plantel destacan figuras como Raphinha y Vinicius Jr. Además, el equipo tendrá que afinar detalles en su idea de juego tras su cuestionado rendimiento en los últimos amistosos.

Por su parte, Panamá quiere dar el gran golpe y lograr un impulso anímico importante antes de su participación en el Mundial. Los dirigidos por Thomas Christiansen también cuentan con jugadores importantes como José Fajardo y Adalberto Carraquilla. Cabe señalar que luego disputarán dos amistosos más de preparación.

Brasil vs Panamá: pronóstico y apuestas

Brasil llega como amplio favorito para vencer a Panamá en casa por el amistoso internacional. Revisa las cuotas en las principales casas de apuesta.

ApuestasBrasilEmpatePanamá
Betsson1.136.9028.00
Betano1.137.6019.50
Bet3651.109.0019.00
1xBet1.1311.3021.00
CoolBet1.138.0017.00
DoradoBet1.129.0021.00

Brasil vs Panamá: posibles alineaciones

Posible alineación de Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Matheus Cunha, Raphinha, Vinícius Jr. y Luiz Henrique.

Posible alineación de Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y José Fajardo.

¿En qué estadio juegan Brasil vs Panamá?

El partido amistoso entre Brasil vs Panamá se disputará en el mítico Estadio Maracaná, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Este recinto deportivo es uno de los más importantes en la historia del fútbol y tiene capacidad para albergar cerca de 80.000 espectadores.

AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

