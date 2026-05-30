¿Desconvocaron a Neymar? Ancelotti tuvo tajante respuesta tras lesión del brasileño: “Pensamos que…”

La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, se prepara para lo que será el Mundial 2026. Sin embargo, antes de este gran certamen, Brasil deberá disputar sus amistosos internacionales contra Panamá y Egipto. Una de las interrogantes para estos compromisos será la presencia del astro Neymar, ya que el jugador de Santos FC tiene una lesión que le impide estar al 100%.

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Pese a ello, el técnico italiano, este sábado 30, dio detalles sobre el futuro del ‘10’ y manifestó que se encuentra animado y trabaja para recuperarse lo antes posible y así disputar la Copa del Mundo.

Carlos Ancelotti habló sobre Neymar. Foto: Diario AS

"Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido (contra Marruecos), y si no para el segundo (ante Haití)”, fueron las primeras palabras del exentrenador del Real Madrid en la rueda de prensa, previo al duelo contra Panamá.

"No tenemos ninguna duda de que estos 26 jugadores van a jugar la Copa del Mundo", complementó Ancelotti, que calmó a los seguidores del ex PSG.

En otro momento, Ancelotti fue determinante al señalar que Ney trabaja bien y calificó como “mala suerte” la lesión que sufrió.

"El jugador fue convocado porque tenía que ser convocado (...) Pensamos que Neymar se va a recuperar lo más pronto posible. Está trabajando bien, está animado. Tuvo mala suerte con ese pequeño problema, pero Neymar está trabajando muy bien a nivel individual para recuperarse pronto", sentenció.

¿Cuándo debuta Brasil en la Copa del Mundo?

Brasil tendrá su debut contra Marruecos este sábado 13 de junio, un partido importante que promete ser emocionante, pues los brasileños se enfrentarán a una selección que apunta a ser una de las revelaciones del certamen tras llegar a la final de la Copa Africana de Naciones.

Fixture de Brasil en la Copa del Mundo