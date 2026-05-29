Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO por Torneo Apertura: a qué hora, alineaciones y dónde ver

Universitario vs. Sport Huancayo en el Estadio Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 se jugará este sábado 30 de mayo. Este partido, que puede ser el último para algunos jugadores cremas, iniciará a las 8.00 p. m. y será transmitido por L1 MAX. Además, vía streaming, el duelo estará disponible en L1 Play y Movistar Deportes.

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¿El fin del equipo tricampeón? Esa es la pregunta que se hacen los hinchas cremas. Tras un mal inicio de temporada, en el que quedaron eliminados de la Copa Libertadores y lejos del primer puesto del Torneo Apertura, la directiva tomará cartas en el asunto. Algunos jugadores dejarán el club y buscarán refuerzos en el mercado de pases.

Los convocados de Universitario para el partido contra Sport Huancayo.

Héctor Cúper tendrá la última palabra. El estratega analizará al equipo y anunciará a la directiva qué jugadores no seguirán. Por el momento, el club decidió incorporar un volante y un delantero de jerarquía.

¿Ruidíaz? El nombre que empezó a sonar con fuerza en Universitario. Por ahora no hay negociaciones, pero este panorama puede cambiar en los próximos días. La ‘Pulga’ quiere volver al equipo de sus amores.

Ante Sport Huancayo, Cúper tendrá la tarea de mejorar el funcionamiento ofensivo de su equipo. Son tres partidos en los que igualó sin goles y la creación de jugadas de peligro fue decayendo.

Sport Huancayo quedó listo para el partido contra Universitario.

Por su parte, Sport Huancayo no atraviesa un buen momento y está comprometido con los últimos puestos del Apertura. El cuadro buscará aprovechar el bajón deportivo de Universitario para sumar los tres puntos en el Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Huancayo?

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (día siguiente)

Horarios del Universitario vs. Sport Huancayo en Estados Unidos

Hora del Este (ET): 9.00 p. m. (ciudades como Miami, Nueva York y Washington D. C.)

Hora del Centro (CT): 8.00 p. m. (ciudades como Chicago, Dallas y Houston)

Hora de la Montaña (MT): 7.00 p. m. (ciudades como Denver y Phoenix)

Hora del Pacífico (PT): 6.00 p. m. (ciudades como Los Ángeles, Las Vegas y Seattle)

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo?

La transmisión del partido entre Universitario y Sport Huancayo estará a cargo de L1 MAX, canal que se encuentra en DirecTV, Movistar, Claro TV, Win, Mi Fibra, Best Cable y Cable Visión.

Universitario vs. Sport Huancayo: entradas

Norte: S/15.00

Sur: S/15.00 | Niños menores de 12 años: S/10.00

Oriente: S/30.00

Occidente central: S/50.00

Occidente lateral: S/40.00

Palco Monumental: S/100.00

Experiencia Lolo Fernández: S/200.00

Universitario vs. Sport Huancayo: historial

Universitario y Sport Huancayo se midieron en 42 partidos. El conjunto estudiantil anotó 52 goles y el ‘Rojo Matador’ convirtió 39 tantos.

La U ganó en 18 compromisos.

Sport Huancayo ganó 14 veces.

Empates: 10 encuentros.

Universitario vs. Sport Huancayo: apuestas

Apuestas Universitario Empate Sport Huancayo Betsson 1.39 4.35 8.00 Betano 1.42 4.80 8.75 Bet365 1.38 4.50 7.50 1XBet 1.37 4.65 7.70 CoolBet 1.39 4.55 8.50 DoradoBet 1.40 4.75 8.00

Universitario vs. Sport Huancayo: posible alineación

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jeremy Rostaing, Jiimy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Javier Sanguinetti, Isaís Luján, Piero Magallanes; Franco Caballero y Ronal Huaccha.