La radical decisión que tomó Héctor Cúper con el 'Tunche' Rivera que sorprendió a los hinchas

¿Se terminó la estadía de José Rivera en Universitario? Es la gran duda que surge en el Pueblo Crema. El 'Tunche' estuvo envuelto en una polémica por patear la camiseta de la U. La directiva lo sancionó, pero, tras las disculpas del delantero, todo quedó zanjado. Sin embargo, en los últimos días surgió el rumor de que el ex Mannucci no está en los planes de Héctor Cúper.

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Para el partido contra Sport Huancayo, por la última fecha del Apertura, el entrenador de Universitario decidió no convocar a José Rivera. El 'Tunche' tenía una molestia física que le impidió entrenar, pero eso ya fue superado y formó parte de los trabajos realizados en el Estadio Monumental.

Los convocados de Universitario para el partido contra Sport Huancayo.

Como era de esperarse, la decisión que tomó Cúper desató una serie de comentarios entre los hinchas de Universitario. Algunos indican que el delantero debería buscar nuevos horizontes para el Clausura. Otros resaltaron la importancia del atacante en el plantel y consideran que no deberían dejarlo en libertad.

Representante de José Rivera habló sobre el futuro del 'Tunche'

En 'Estudio Fútbol', Narciso Alganis se pronunció sobre el futuro de José Rivera. El representante del atacante nacional indicó que desde la U no se contactaron para definir la continuidad del jugador y resaltó que tiene contrato vigente y que, por ahora, eso se va a respetar.

“Por ahora, la cosa está normal y tranquila; el club quiere que se quede porque nadie se comunicó. Según el contrato, se puede hacer todo lo que las partes convengan”, expresó Narciso.

José Rivera tiene contrato con Universitario hasta final de temporada.

Finalmente, Narciso puntualizó que José Rivera se equivocó al patear la camiseta de Universitario y que el club crema actuó institucionalmente de manera correcta. Sobre la relación contractual, explicó que todo se soluciona hablando.

“José estuvo mal y pidió disculpas; el club reaccionó como lo tuvo que hacer. Si el club no quisiera que se quede, se conversa; esto es una cuestión de adultos”, indicó.