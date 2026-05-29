¿Horacio Calcaterra se va de Universitario y será el flamante refuerzo de Sport Boys?
En las últimas horas surgió el rumor de que Horacio Calcaterra no seguirá en Universitario para jugar en Sport Boys. ¿Es cierto? Te contamos todos los detalles.
El partido ante Sport Huancayo en el Estadio Monumental marcará el fin de una etapa en Universitario. Hay expectativa por conocer la lista de jugadores que no seguirán en el club. Como lo adelantaron los directivos cremas, la última palabra la tendrá el entrenador Héctor Cúper.
En las últimas horas surgió el rumor de que Horacio Calcaterra no está en los planes de Héctor Cúper para el Torneo Clausura. La versión tomó más fuerza cuando se dio a conocer la lista de convocados para el partido contra Sport Huancayo, donde Calca no fue tomado en cuenta.
Gustavo Peralta explicó que Calcaterra entrenó con normalidad durante la semana y no presenta problemas físicos. Pero el entrenador crema decidió no convocarlo para el duelo contra el Rojo Matador.
Horacio Calcaterra es uno de los referentes de Universitario.
“Horacio Calcaterra está apto y entrenó con normalidad durante toda la semana. Sin embargo, no concentra para el partido ante Sport Huancayo por decisión del comando técnico”, contó el comunicador en su cuenta de X.
¿Horacio Calcaterra jugará en Sport Boys?
Gustavo Peralta se pronunció sobre el rumor de que Horacio Calcaterra será el flamante refuerzo de Sport Boys para el Clausura. El comunicador indicó que el conjunto rosado no se contactó con sus pares de la U para gestionar la incorporación del experimentado volante.
Gustavo Peralta contó detalles sobre el caso de Horacio Calcaterra en Universitario.
Puntualizó que Horacio Calcaterra está firme en Universitario, “salvo que exista una nueva decisión deportiva por parte del comando técnico”. Como se sabe, Calca es uno de los líderes y referentes del club.
