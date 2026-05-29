Pablo Guede confesó si pidió un fichaje a Alianza para el Clausura: "Hablamos..."

Alianza Lima tiene el objetivo de ser campeón nacional tras ganar el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En ese contexto, Pablo Guede confesó si ya pidió a un futbolista en particular para que sea el próximo fichaje con miras al Clausura.

Pablo Guede reveló si pidió un jugador a Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

En conversación con el programa 'Juego en corto' de El Comercio, Guede fue consultado sobre las nuevas incorporaciones que vendrán a Alianza Lima para el Clausura de la Liga 1.

El entrenador argentino confesó que no ha conversado con Franco Navarro, gerente deportivo del club blanquiazul, sobre nuevos jugadores para sumar al plantel, ya que cree que todo se verá después del Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima quiere salir campeón del Torneo Clausura y ganar el título nacional de la Liga 1 2026

"Nosotros hablamos con Franco (Navarro) que hasta que no termine el campeonato no lo vamos a hablar. El partido del domingo es importante por el acumulado, por eso trabajaron de la manera que trabajaron esta semana. Así que no nos corresponde hasta que termine el Apertura", afirmó.

Por otro lado, Pablo Guede aseguró que, antes de pensar en fichajes, está enfocado en el último partido que sostendrá Alianza Lima ante FC Cajamarca, ya que una victoria lo mantendrá como líder de la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

Alianza Lima y los posibles fichajes para el Torneo Clausura 2026

Javier Correa y Oslimg Mora figuran como posibles incorporaciones de Alianza para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1.