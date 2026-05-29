Pablo Guede reveló la verdadera razón por la que no celebró el título del Apertura: "Hay gente..."

Pablo Guede salió campeón con Alianza Lima como director técnico tras ganar el Torneo Apertura en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, el argentino fue objeto de comentarios luego de que decidiera no estar presente en la ceremonia de celebración, donde sí estaba todo el plantel. Ante eso, el entrenador salió al frente para aclarar la situación.

Pablo Guede reveló el verdadero motivo por la que no celebró el título del Torneo Apertura con Alianza Lima

En conversación en el programa 'Juego en corto' de El Comercio, Guede fue consultado de forma directa sobre por qué decidió no estar presente en la celebración y coronación del título del Apertura junto a sus jugadores y comando técnico.

El técnico argentino dejó en claro que dentro de Alianza Lima hay personas de las que no quiere estar cerca; sin embargo, indicó que no se trata de Fernando Cabada, administrador del club, o Salomón Lerner.

Pablo Guede salió campeón con Alianza Lima, pero decidió no celebrar el título

Para Pablo Guede, hay personas dentro de la institución blanquiazul que divulgan información sobre los entrenamientos y ni siquiera quería verlas. Asimismo, aseguró que las celebraciones son mérito exclusivo de los futbolistas del plantel.

"Primero dije que no celebro porque no me gusta, creo que eso es de los jugadores. Y cuando di esas declaraciones, fue porque pasaron varias cosas durante estos cinco o seis meses que estuvimos, pero nada que ver con la administración ni con la gente de arriba. Porque también me llegó que si era contra Fernando Cabada o Salomón Lerner. Con el señor Lerner no tengo el gusto de haber hablado, pero no fue para ellos", comenzó.

"Fue porque creo que dentro de lo que es el club Alianza, hay gente que nos hace daño. Y si yo supiera el nombre, no tengan la menor duda que lo hubiera dicho y le hubiera cantado las cosas a la cara", continuó.

Pablo Guede aseguró que le molestó que miembros del club filtraran información de los entrenamientos de Alianza Lima

Según detalló Pablo Guede, a los periodistas se les informó sobre un presunto episodio en el que él habría alzado la voz a sus futbolistas tras la derrota frente a las divisiones menores. Por ese motivo, optó por adoptar la medida de que, durante los entrenamientos, permanezcan únicamente los jugadores y parte del cuerpo técnico.

"Inventaron que yo estuve en un partido de Liga 3 fastidioso porque perdimos 4-0, re enojado, y era mentira. Después salió detalles de un entrenamiento mío contado tal cual. Y no es culpa de los periodistas, el problema es quién te contó a ti todo lo que yo iba a hacer. Yo le pregunté a los jugadores al día siguiente cómo había sido el orden de los cambios y no me supieron contestar. Qué casualidad que, después de eso, eché a todo el mundo del entrenamiento, a todos: me quedé solo con el cuerpo técnico y con los jugadores, y no salió más nada", finalizó.