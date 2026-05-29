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Renzo Garcés y las poderosas ligas que los siguen de cerca para poder ficharlo

Renzo Garcés cumplió un buen primer semestre con Alianza Lima. Por ello, clubes de Argentina, Brasil y México se le vienen acercando para ficharlo a mitad de año o al final de la temporada.

Sandro Bazán
Renzo Garcés es baja en Alianza Lima para enfrentar a Juan Pablo II. Foto: Lr/Andina
Renzo Garcés es baja en Alianza Lima para enfrentar a Juan Pablo II. Foto: Lr/Andina
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No es un secreto que tuvo un buen primer semestre, lo que hizo que distintas ligas empiecen a tomarlo en consideración para un posible fichaje. Renzo Garcés tiene sondeos de clubes de Brasil, México y Argentina, y aunque no existe nada concreto, tiene claro que debe estar enfocado en el título nacional con Alianza Lima.

Ex Universitario expresó su deseo de jugar en Alianza Lima.

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“No han llegado propuestas del extranjero, no sé qué pueda venir más adelante. Estoy enfocado al 100% en Alianza Lima y el objetivo es salir campeón a fin de año, eso lo tengo muy en claro, pero también que muchas cosas pueden cambiar en su momento”, dijo en RPP.

Alianza Lima, Liga 1, Renzo Garcés

Renzo Garcés quiere ser campeón con Alianza Lima

El “Pastor” tiene vínculo vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2028 y cualquier negociación debe ser directamente con los blanquiazules. Por ahora, el comando técnico liderado por Pablo Guede pidió que no se venda a ninguna de sus figuras. La única posibilidad de salida de Renzo Garcés es que llegue una oferta millonaria que cambie todos los planes.

Por el momento, Alianza Lima no quiere escuchar mucho las ofertas que puedan llegar al club. Incluso, Eryc Castillo también fue buscado, pero se decidió que siga en el equipo al ser considerado una pieza importante para el esquema que tiene Pablo Guede de cara al Torneo Clausura.

¿Cuál es el valor que tiene actualmente Renzo Garcés?

Renzo Garcés elevó mucho su valor desde que llegó a Alianza Lima y fue convocado a la Selección Peruana. El zaguero, según el portal Transfermarkt, tiene un valor de 1.200.000 euros.

Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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