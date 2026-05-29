0

Gremio vs. Corinthians por Brasileirao: a qué hora juegan y dónde ver Noriega contra Carrillo

Gremio de Erick Noriega se enfrentará a Corinthians de André Carrillo por la fecha 18 del Brasileirao. Horarios y canales para ver el partido.

Jesús Yupanqui
Gremio se medirá contra Corinthians por el Brasileirao.
Gremio se medirá contra Corinthians por el Brasileirao. | FOTO: Composición
COMPARTIR

Duelo de peruanos en el Brasileirao. Por la fecha 18 del campeonato brasileño, Gremio de Erick Noriega recibirá a Corinthians de André Carrillo en el Arena do Grêmio, en Porto Alegre. Ambos conjuntos están comprometidos con la zona de descenso; por ello, necesitan ganar para escalar posiciones.

Este viernes 28 de mayo se realiza el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

PUEDES VER: Llave confirmadas por los octavos de final de Copa Libertadores 2026

¿Cuándo juegan Gremio vs. Corinthians?

Gremio y Corinthians se enfrentan el sábado 30 de junio por la fecha 18 del Brasileirao en el Arena do Grêmio, en Porto Alegre.

¿A qué hora juegan Gremio vs. Corinthians?

  • Perú: 3.30 p. m.
  • Colombia: 3.30 p. m.
  • Ecuador: 3.30 p. m.
  • México: 2.30 p. m.
  • Bolivia: 4.30 p. m.
  • Chile: 4.30 p. m.
  • Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina: 5.30 p. m.
  • Uruguay: 5.30 p. m.
  • Paraguay: 5.30 p. m.
  • Brasil: 5.30 p. m.
  • Estados Unidos: 4.30 p. m. (Costa Este), 3.30 p. m. (Región Central), 2.30 p. m. (Región de la Montaña), 1.30 p. m. (Costa Oeste) y 12.30 p. m. (Alaska y Hawái).

¿Dónde ver Gremio vs. Corinthians?

La transmisión del partido entre Gremio y Corinthians estará a cargo de TV Globo y Premiere. Por streaming, sigue el compromiso vía Bet365.

¿Cómo llegan Gremio y Corinthians?

Gremio llega a la cita ante Corinthians con la obligación de ganar. Además de estar en casa, el conjunto tricolor se encuentra en el puesto 14 con 21 puntos, la misma cantidad que el Timao.

En la última fecha del Brasileirao, Gremio derrotó a Santos de Neymar en un emocionante encuentro. Ahora, el equipo de Erick Noriega busca mantener este buen momento con un triunfo ante un rival de peso.

Por su parte, Corinthians venció 1-0 a Atlético Mineiro por el torneo local, pero perdió 2-0 en casa ante Platense por la Copa Libertadores. A pesar de la derrota, el Timao quedó primero en su grupo y jugará los octavos de final del certamen.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, viernes 29 de mayo: Programación, horarios y dónde ver

  2. Rival confirmado de Cienciano en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal

  3. Rival confirmado de Sporting Cristal en playoffs de la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano