- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Convocados de la selección peruana
- Programación Liga 1
- Fichajes Vóley
Gremio vs. Corinthians por Brasileirao: a qué hora juegan y dónde ver Noriega contra Carrillo
Gremio de Erick Noriega se enfrentará a Corinthians de André Carrillo por la fecha 18 del Brasileirao. Horarios y canales para ver el partido.
Duelo de peruanos en el Brasileirao. Por la fecha 18 del campeonato brasileño, Gremio de Erick Noriega recibirá a Corinthians de André Carrillo en el Arena do Grêmio, en Porto Alegre. Ambos conjuntos están comprometidos con la zona de descenso; por ello, necesitan ganar para escalar posiciones.
¿Cuándo juegan Gremio vs. Corinthians?
Gremio y Corinthians se enfrentan el sábado 30 de junio por la fecha 18 del Brasileirao en el Arena do Grêmio, en Porto Alegre.
¿A qué hora juegan Gremio vs. Corinthians?
- Perú: 3.30 p. m.
- Colombia: 3.30 p. m.
- Ecuador: 3.30 p. m.
- México: 2.30 p. m.
- Bolivia: 4.30 p. m.
- Chile: 4.30 p. m.
- Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina: 5.30 p. m.
- Uruguay: 5.30 p. m.
- Paraguay: 5.30 p. m.
- Brasil: 5.30 p. m.
- Estados Unidos: 4.30 p. m. (Costa Este), 3.30 p. m. (Región Central), 2.30 p. m. (Región de la Montaña), 1.30 p. m. (Costa Oeste) y 12.30 p. m. (Alaska y Hawái).
¿Dónde ver Gremio vs. Corinthians?
La transmisión del partido entre Gremio y Corinthians estará a cargo de TV Globo y Premiere. Por streaming, sigue el compromiso vía Bet365.
¿Cómo llegan Gremio y Corinthians?
Gremio llega a la cita ante Corinthians con la obligación de ganar. Además de estar en casa, el conjunto tricolor se encuentra en el puesto 14 con 21 puntos, la misma cantidad que el Timao.
En la última fecha del Brasileirao, Gremio derrotó a Santos de Neymar en un emocionante encuentro. Ahora, el equipo de Erick Noriega busca mantener este buen momento con un triunfo ante un rival de peso.
Por su parte, Corinthians venció 1-0 a Atlético Mineiro por el torneo local, pero perdió 2-0 en casa ante Platense por la Copa Libertadores. A pesar de la derrota, el Timao quedó primero en su grupo y jugará los octavos de final del certamen.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90