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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este estado difunde guía operacional para saber cómo PROTEGERSE de ICE
Massachusetts compartió una guía destinada a escuelas y hospitales con el fin de brindar orientación a inmigrantes sobre cómo resguardarse frente a ICE.
¡Mucha atención! Este 28 de mayo, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, presentó una guía operativa destinada a escuelas, guarderías, universidades, hospitales y lugares de culto. Este documento brinda instrucciones detalladas sobre cómo proceder en caso de que agentes del Department of Homeland Security o de ICE se presenten en sus instalaciones. La implementación de esta guía es obligatoria, conforme al Executive Order firmado por Healey en enero de este año. Aquí, más información.
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Cuidado, inmigrantes: este estado de EE. UU. difunde guía operacional para saber cómo protegerse de ICE
El Planeta y otros medios internacionales compartieron más detalles sobre la última acción de la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, quien enfatizó la importancia de que las personas inmigrantes puedan realizar sus actividades diarias, como asistir a la escuela o visitar al médico, sin temor a represalias en EE. UU.
Este estado de EE. UU. difunde guía operacional para saber cómo protegerse de ICE
En este contexto, se emitió una guía en la que se señala lo siguiente:
- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tiene autorización para ingresar a áreas no públicas sin una orden judicial válida. Este aspecto es clave para instituciones educativas y de salud, ya que las órdenes administrativas de ICE o del Departamento de Seguridad Nacional no son suficientes para permitir el acceso a espacios como aulas, oficinas o habitaciones de pacientes.
- La guía establece que ICE no puede utilizar propiedades estatales como base de operaciones ni realizar arrestos civiles en instalaciones del poder ejecutivo estatal sin una orden judicial.
- Para las escuelas desde kindergarten hasta el 12.° grado, así como para guarderías y programas de cuidado infantil, se han delineado cuatro pasos a seguir en caso de que agentes federales lleguen al plantel. Estos incluyen canalizar la interacción a través de un administrador designado, exigir la revisión legal de cualquier orden, restringir el acceso a áreas no públicas sin la debida autorización y documentar todas las interacciones.
- Las instituciones también tienen la responsabilidad de proteger la información confidencial de estudiantes y familias, a menos que la divulgación sea legalmente exigida. Además, se recomienda capacitar al personal en derechos y procedimientos adecuados.
- En el caso de las instituciones de educación superior, se reitera que ningún agente puede ingresar a dormitorios o salones sin una orden judicial, y se deben establecer protocolos internos para manejar estas situaciones de manera efectiva.
Al respecto, el comisionado de Higher Education, Noe Ortega, precisó que la guía proporciona prácticas y protocolos esenciales para que las instituciones mantengan la protección de los derechos de los estudiantes. La administración Healey-Driscoll colabora con la Oficina Ejecutiva de Educación y la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos para asegurar una implementación efectiva en dicho estado.
¿Qué dice la guía sobre los hospitales y las iglesias con relación a la presión de ICE?
Según directrices recientes para proveedores de salud, la atención al paciente es la máxima prioridad en hospitales y clínicas. Estas instalaciones deben asegurar la protección de la información médica confidencial, facilitar la comunicación privada entre pacientes y profesionales y registrar cualquier interacción que influya en la calidad del servicio.
En tanto, en el ámbito de las iglesias y lugares de culto, se insta a designar un punto de contacto para interacciones con agentes federales, así como a exigir una orden judicial antes de permitir el acceso a áreas no públicas. También se recomienda publicar señalización que distinga entre espacios públicos y privados.
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