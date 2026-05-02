Recientemente, la Policía de Portland reportó incidentes delictivos durante una manifestación frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este hecho ocurrió el viernes 1 de mayo, después de que una marcha pacífica por el Primero de Mayo finalizara sin contratiempos en South Waterfront. ¿Qué pasó?

Alerta, inmigrantes: confirman arrestos masivos frente a instalaciones de ICE en este estado

Koin.com informó que la Policía de Portland, en Estados Unidos, realizó múltiples arrestos en medio de las manifestaciones de este viernes 1 de mayo, en el centro de la ciudad, a pocas millas del centro de detención de ICE y lejos de las marchas.

Según los reportes, se confirmó la detención de ocho personas por allanamiento de morada, luego de realizar una sentada en un hotel ubicado en la cuadra 1300 de la Segunda Avenida Suroeste.

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En horas de la noche del viernes, en las inmediaciones del centro de detención de ICE, las autoridades también realizaron arrestos después de advertir a los asistentes sobre la ‘actividad delictiva’ que habían observado. A través de su cuenta, el Departamento de Policía de Portland comunicó que se habían detectado acciones ilegales y que se procedería a realizar detenciones selectivas.

El aviso, emitido alrededor de las 7.30 p. m., advertía que cualquier persona que interfiriera con la labor policial podría enfrentar arrestos, multas o, de ser necesario, el uso de ‘municiones antidisturbios u otras medidas de control de multitudes’.

Se registraron incidentes, pese a que la policía precisó que todo fue pacífico

Si bien la policía indicó que las manifestaciones del Primero de Mayo en South Waterfront se desarrollaron mayormente en un ambiente pacífico, se registraron algunos incidentes que terminaron en arrestos.

Un hombre de 28 años fue detenido y enfrenta cargos por agresión en cuarto grado, alteración del orden público en segundo grado e interferencia con el transporte público. En South Park Blocks, una mujer de 37 años, originaria de Salem, fue arrestada bajo acusaciones de acoso y alteración del orden público en segundo grado.

Luego, tras la marcha pacífica que comenzó a las 3.15 p. m. y finalizó en horas de la tarde, las autoridades informaron sobre la detención de dos personas por su presunta participación en delitos previos, incluidos actos de vandalismo.