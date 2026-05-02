0
PREVIA
Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Apertura 2026

ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: confirman ARRESTOS masivos frente a instalaciones de ICE en este estado

La policía de Portland, en EE. UU., realizó diversas detenciones en las inmediaciones de las instalaciones del ICE, en medio de la presencia de manifestantes.

Melanni Miranda
Confirman arrestos masivos frente a instalaciones de ICE en este estado.
Confirman arrestos masivos frente a instalaciones de ICE en este estado. | Composición Libero / Melanni Miranda
COMPARTIR

Recientemente, la Policía de Portland reportó incidentes delictivos durante una manifestación frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este hecho ocurrió el viernes 1 de mayo, después de que una marcha pacífica por el Primero de Mayo finalizara sin contratiempos en South Waterfront. ¿Qué pasó?

EE. UU.: Trump entrega hasta $2,600 a los que se retiren del país bajo esta APP.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump entrega hasta $2,600 a los que se RETIREN del país bajo esta APP

Alerta, inmigrantes: confirman arrestos masivos frente a instalaciones de ICE en este estado

Koin.com informó que la Policía de Portland, en Estados Unidos, realizó múltiples arrestos en medio de las manifestaciones de este viernes 1 de mayo, en el centro de la ciudad, a pocas millas del centro de detención de ICE y lejos de las marchas.

Según los reportes, se confirmó la detención de ocho personas por allanamiento de morada, luego de realizar una sentada en un hotel ubicado en la cuadra 1300 de la Segunda Avenida Suroeste.

ICE.

Atención, inmigrantes: confirman arrestos masivos frente a instalaciones de ICE en este estado.

En horas de la noche del viernes, en las inmediaciones del centro de detención de ICE, las autoridades también realizaron arrestos después de advertir a los asistentes sobre la ‘actividad delictiva’ que habían observado. A través de su cuenta, el Departamento de Policía de Portland comunicó que se habían detectado acciones ilegales y que se procedería a realizar detenciones selectivas.

El aviso, emitido alrededor de las 7.30 p. m., advertía que cualquier persona que interfiriera con la labor policial podría enfrentar arrestos, multas o, de ser necesario, el uso de ‘municiones antidisturbios u otras medidas de control de multitudes’.

Se registraron incidentes, pese a que la policía precisó que todo fue pacífico

Si bien la policía indicó que las manifestaciones del Primero de Mayo en South Waterfront se desarrollaron mayormente en un ambiente pacífico, se registraron algunos incidentes que terminaron en arrestos.

Un hombre de 28 años fue detenido y enfrenta cargos por agresión en cuarto grado, alteración del orden público en segundo grado e interferencia con el transporte público. En South Park Blocks, una mujer de 37 años, originaria de Salem, fue arrestada bajo acusaciones de acoso y alteración del orden público en segundo grado.

Luego, tras la marcha pacífica que comenzó a las 3.15 p. m. y finalizó en horas de la tarde, las autoridades informaron sobre la detención de dos personas por su presunta participación en delitos previos, incluidos actos de vandalismo.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump entrega hasta $2,600 a los que se RETIREN del país bajo esta APP

  2. ALERTA MÁXIMA en Walmart de Alabama: reportan CIERRE obligatorio de tienda tras INCENDIO que dejó a dos personas HERIDAS

  3. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este es el Formulario CLAVE que te permite traer a tu prometido(a) al país

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano