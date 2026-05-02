Un hombre fue arrestado tras amenazar con detonar una granada de mano en un establecimiento de Walmart en Carolina del Norte. Este hecho provocó gran preocupación entre los clientes y el personal, que fueron evacuados mientras las autoridades atendían la situación. La policía local informó que el sospechoso fue detenido sin que se reportaran heridos. ¿Cuáles fueron los pormenores de la amenaza?

Walmart de Carolina del Norte: arrestan a hombre tras amenazar con detonar una granada de mano

‘WITN First Alert’ y otros portales webs compartieron más detalles sobre este caso, en el que un hombre enfrenta varios cargos por delitos graves, esto luego de un incidente en un Walmart de Carolina del Norte, donde supuestamente portaba una granada de mano.

Según las autoridades, el Departamento de Policía de Hudson recibió alertas sobre una persona armada en el establecimiento. Alexander Little, de 24 años, habría llamado al 911 para reportar que observó a un individuo ingresar a la tienda con el artefacto explosivo, mientras se describía a sí mismo durante la llamada.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a Little en uno de los pasillos, donde, según los informes, sacó la granada de su bolsillo.

Ante la situación, se procedió a evacuar el establecimiento y se generó un enfrentamiento. Durante este, Little realizó gestos amenazantes y expresó intenciones de detonar la granada. No obstante, la policía local determinó que el artefacto era inerte, lo que evitó una tragedia mayor.

¿Qué cargos enfrenta este sujeto?

El hombre, identificado como Little, fue detenido y ahora enfrenta cargos por posesión de un arma de destrucción masiva, además de falsa denuncia de bomba y porte de armas con la intención de causar terror en la población.

Hasta el momento, se encuentra bajo custodia sin derecho a fianza.