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Fue vinculado a Universitario y ahora suena en Alianza Lima para el Torneo Clausura: "Gusta mucho"

Universitario empezó a sondearlo, pero Ana Lucía Rodríguez reveló que no descartaría que Alianza Lima decida ficharlo para el Torneo Clausura.

Gary Huaman
Alianza Lima y Universitario podrían pelear por un fichaje para el Clausura.
Alianza Lima y Universitario podrían pelear por un fichaje para el Clausura. | Foto: composición Líbero
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El mercado de fichajes ha empezado a moverse con fuerza y los principales equipos de la capital están monitoreando nombres para reforzar sus planteles de cara al Torneo Clausura. En ese sentido, apareció un nombre que ha sido vinculado con Universitario de Deportes y que también interesa a Alianza Lima. ¿De quién estamos hablando? Emilio Saba.

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Como se sabe, el lateral derecho de Sport Boys viene realizando una gran campaña con el conjunto rosado, por lo que despertó el interés de ambos compadres. En Universitario interesa porque Héctor Cúper busca cambiar su sistema de juego y necesita repotenciar esa banda, mientras que en Alianza Lima quieren a un futbolista que pueda competirle a Luis Advíncula para que Marco Huamán continúe en el lado izquierdo.

Si bien el cuadro merengue ha estado sondeando al joven seleccionado por Palestina, de momento no ha llegado ninguna oferta formal a Sport Boys. En cambio, en Alianza Lima parece que podrían ir por él, ya que gusta mucho, según informó Ana Lucía Rodríguez en 'Hablemos de Max': “Lo de Saba también, en Alianza gusta mucho. Es un jugador que ha tenido una buena campaña, gusta también y no lo decartaría como posibilidad”.

Recordemos que, de momento, en Alianza Lima no han realizado ninguna oferta por futbolista alguno, ya que todavía se encuentran de vacaciones y recién regresarán a los entrenamientos el lunes 22. Debido a esto, el entrenador Pablo Guede evalúa qué opciones puede fichar para el Torneo Clausura, que arrancará en la semana del 17 de julio.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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