Carlos Galván rotundo con Cúper tras el frustrado fichaje de Ruidíaz a Universitario: "Es el..."

Raúl Ruidíaz no terminó de cerrar su incorporación a Universitario de Deportes, después de que el club optara por fichar a Gianluca Lapadula antes que al atacante de Atlético Grau. En ese contexto, Carlos Galván tomó la palabra para lanzar un comentario tajante sobre el técnico Héctor Cúper, a quien señaló como uno de los responsables de que no se concretara su llegada.

Carlos Galván dio fuerte comentario contra Héctor Cúper tras el fallido fichaje de Raúl Ruidíaz a Universitario

Galván empleó su programa, ‘En blanco y negro’, para dejar claro que Ruidíaz estaba totalmente dispuesto a volver a vestir la camiseta de Universitario, incluso después de aceptar una reducción de sueldo; no obstante, finalmente se inclinaron por Lapadula.

"La llegada o no de Raúl Ruiz Díaz a Universitario de Deportes. Sinceramente me llama mucho la atención la no llegada todavía aún, por la facilidad que está dando la pulga para llegar a Universitario. El dinero no es prioridad", empezó diciendo.

Video: En Blanco y Negro

Al mismo tiempo, ‘Negro’ Galván subrayó que el delantero peruano de 30 años nunca puso reparos para incorporarse. No obstante, considera que desde el vestuario dos futbolistas de Universitario de Deportes habrían optado por dificultar su llegada, lo que habría llevado a Cúper a inclinarse más por Lapadula.

Este momento ocasionó que Carlos Galván creyera que Héctor Cúper no toma las decisiones sobre fichajes en Universitario, sino que se deja llevar por la incomodidad de ciertos jugadores del club que decidió no mencionar y que, para él, son referentes.

"Atlético Grau, con respecto a la cláusula, tampoco puso muchas trabas para que la pulga pueda venir. Entonces, ¿qué está pesando? ¿cuál es la incomodidad en el vestuario de dos jugadores? Para mí son dos jugadores referentes de Universitario de Deportes que no están dejando la llegada. No entiendo por qué Cúper, que es el hombre que gestiona esto, es el que vino a poner el mando, como dijimos, el orden, tanto en la cancha como en el vestuario, no puede tomar una decisión", continuó

"Para mí él debería decir, debe venir porque lo preciso, y las cosas se van a manejar en el vestuario de la mejor manera posible. No quiero amigos, pero dentro de la cancha cada uno se mata por la camiseta.Porque acá lo primordial y por encima de todos los futbolistas que estén o que puedan llegar es Universitario Deportes", finalizó.

Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario

El periodista Gustavo Peralta señaló que Raúl Ruidíaz no tiene lugar en Universitario de Deportes, después de que Héctor Cúper optara por el fichaje de Gianluca Lapadula como nuevo delantero para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.