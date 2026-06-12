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Universitario quiere remecer el mercado con el fichaje de mundialista con Colombia: "Contrato"

Universitario quiere dar un notable salto de calidad en su plantel y va en busca del fichaje de un volante mundialista con Colombia para el Torneo Clausura.

Angel Curo
Universitario quiere remecer el mercado con el fichaje de mundialista con Colombia
Universitario quiere remecer el mercado con el fichaje de mundialista con Colombia | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes está enfocado en realizar una reestructuración total de su plantel para el Torneo Clausura, para el que necesita fichajes con los que pueda aspirar al título de la Liga 1. Por ello, ya empezaron a moverse en el mercado y se conoció que sigue los pasos de un talentoso mediocentro mundialista con la selección de Colombia.

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Universitario busca el fichaje de mundialista con Colombia

El cuadro crema busca opciones para reforzar su volante en el segundo semestre, una posición en la que ha sufrido y en la que tiene un hueco tras el retiro de Martín Pérez Guedes del club. En ese sentido, durante el programa 'Mano a Mano', el periodista Mauricio Loret de Mola indicó que una de las opciones es Matheus Uribe.

De acuerdo con lo señalado por el periodista deportivo, la dirección deportiva de Universitario ya realizó los primeros sondeos por el volante colombiano. "Me dicen que ya hubo un sondeo inicial por Matheus Uribe, habrá que ver si avanza", señaló.

Matheus Uribe, Universitario de Deportes

Matheus Uribe suena como opción para fichar por Universitario

Luego de ello, el periodista colombiano Julián Capera acotó que el mediocentro de 35 años está próximo a vencer su contrato con su club, una opción que podría facilitar las negociaciones.

"Universitario tiene a Mateus Uribe en su lista de candidatos para reforzar el mediocampo en este periodo de transferencias. Ya hubo un sondeo inicial. Tiene contrato hasta diciembre de 2026 con Atlético Nacional", indicó en su cuenta de 'X'.

Matheus Uribe y su paso por la selección de Colombia

Matheus Uribe es uno de los jugadores más reconocidos por los hinchas gracias a su fructífero paso por la selección colombiana, donde se consolidó como una de las figuras y referentes del equipo. Con los cafeteros ha jugado 62 partidos, en los que ha marcado seis goles y ha brindado dos asistencias.

Además, logró participar en el torneo máximo del fútbol, cuando fue convocado para jugar en el Mundial de Rusia 2018. En este certamen disputó tres partidos, hasta la eliminación en octavos de final.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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