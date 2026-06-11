Confirmado: Raúl Ruidíaz fue inscrito por club campeón tras caerse su fichaje por Universitario

Universitario de Deportes mantenía conversaciones con Raúl Ruidíaz para llegar a un acuerdo que concretara su regreso en el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, recientemente se confirmó que las negociaciones se cayeron y, tras ello, el delantero ya quedó inscrito por un destacado club, donde continuará su carrera.

Raúl Ruidíaz fue inscrito por club campeón

La ‘Pulga’ se unió recientemente a los trabajos de Atlético Grau, mientras esperaba resolver su futuro. Sin embargo, el periodista Ernesto Macedo sorprendió a los hinchas al revelar que, tras caerse su fichaje por Universitario, el cuadro albo decidió inscribirlo para la Copa Caliente de la Liga.

“Atlético Grau inscribió a Raúl Ruidiaz en la Copa Caliente de la Liga. El delantero nacional sigue entrenando con el equipo Albo desde que retomaron las práctica”, reveló el citado comunicador mediante su cuenta de ‘X’.

Raúl Ruidíaz fue inscrito en Atlético Grau para la Copa Caliente de la Liga

De esta manera, Raúl Ruidíaz se perfila para mantenerse en las filas de Atlético Grau, donde tendrá la obligación de ser la carta de gol del equipo en el segundo semestre. Su primer desafío será en el nuevo torneo: Copa Caliente de la Liga. La noticia representa un duro golpe para los hinchas cremas, que esperan su regreso al Monumental.

Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario para el Torneo Clausura

El periodista Gustavo Peralta reveló en el programa ‘Modo Fútbol’ que está prácticamente descartada la llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario. Esto, luego de que el DT Héctor Cúper se inclinara por cerrar la contratación de Gianluca Lapadula.

"La decisión pasa porque es Lapadula o Ruidíaz, en la 'U' dijeron que es uno de los dos y la decisión la iba a tomar Cúper. La decisión ya está tomada desde hace unos días, porque por características futbolísticas eligió a Lapadula", indicó en el programa ‘Modo Fútbol’.