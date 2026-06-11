0
ANTESALA
México vs Sudáfrica por el estreno del Mundial 2026

Gianluca Lapadula y la inesperada medida para fichar por Universitario: "Ha propuesto..."

Gianluca Lapadula avanza con su fichaje por Universitario para el Torneo Clausura y, con la finalidad de vestirse de crema, ha realizado una inesperada propuesta.

Angel Curo
Gianluca Lapadula y la inesperada medida para fichar por Universitario
Gianluca Lapadula y la inesperada medida para fichar por Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes está interesado en dar el gran golpe en el mercado de pases con el fichaje de Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura. Los cremas buscan al delantero para asegurar la cuota de gol y, aunque aún no hay nada cerrado, el ‘Bambino’ ha planteado una inesperada medida para poder finiquitar su llegada a Ate.

Universitario concretó fichaje de seleccionado peruano para pelear el Clausura

PUEDES VER: Universitario concretó fichaje de seleccionado peruano para pelear el Clausura: "Acuerdo"

Gianluca Lapadula y la inesperada medida para fichar por Universitario

Durante el programa 'Desmarcados' del canal de YouTube Dengache, el periodista Óscar Paz reveló que aún no se ha alcanzado un acuerdo entre Gianluca Lapadula y la escuadra crema, ya que el delantero mantiene contrato con el Spezia de Italia hasta fin de mes, lo que retrasaría su incorporación al club.

Ante esta situación, el comando técnico de Universitario ha manifestado la necesidad de contar con ‘Lapa’ en los entrenamientos la próxima semana. Sin embargo, si no se concreta su liberación, el jugador ha propuesto entrenarse por su cuenta en Italia junto a un preparador físico.

Video: Denganche

"El comando técnico quiere a Lapadula para el lunes. Para ello, tiene que existir un acuerdo entre él y Spezia que le permita desvincularse antes de tiempo. En caso de no obtener el permiso de su club, Lapadula ha propuesto alquilar una cancha y contratar a un preparador físico para entrenar por su cuenta en Italia", señaló.

De esta forma, queda en claro que el delantero de la selección peruana tiene la intención de concretar su fichaje por Universitario y disputar por primera vez en su carrera la Liga 1.

Universitario propuso fecha límite para la llegada de Gianluca Lapadula

En esa línea, el reconocido comunicador indicó que la postura de Universitario es que el delantero italoperuano se una a los trabajos del equipo, a más tardar, a mediados de la próxima semana.

"Desde la 'U' consideran indispensable que, como máximo, se incorpore a mediados de la próxima semana para comenzar los trabajos. El comando técnico ha quedado muy conforme con las mediciones físicas que Lapadula ha enviado desde Italia", complementó.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario concretó fichaje de seleccionado peruano para pelear el Clausura: "Acuerdo"

  2. Pablo Guede y las dos posiciones que pidió para reforzar a Alianza Lima

  3. Partidos de la Copa de la Liga 2026: programación de la fecha 1, horarios y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano