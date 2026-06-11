Gianluca Lapadula y la inesperada medida para fichar por Universitario: "Ha propuesto..."

Universitario de Deportes está interesado en dar el gran golpe en el mercado de pases con el fichaje de Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura. Los cremas buscan al delantero para asegurar la cuota de gol y, aunque aún no hay nada cerrado, el ‘Bambino’ ha planteado una inesperada medida para poder finiquitar su llegada a Ate.

Gianluca Lapadula y la inesperada medida para fichar por Universitario

Durante el programa 'Desmarcados' del canal de YouTube Dengache, el periodista Óscar Paz reveló que aún no se ha alcanzado un acuerdo entre Gianluca Lapadula y la escuadra crema, ya que el delantero mantiene contrato con el Spezia de Italia hasta fin de mes, lo que retrasaría su incorporación al club.

Ante esta situación, el comando técnico de Universitario ha manifestado la necesidad de contar con ‘Lapa’ en los entrenamientos la próxima semana. Sin embargo, si no se concreta su liberación, el jugador ha propuesto entrenarse por su cuenta en Italia junto a un preparador físico.

Video: Denganche

"El comando técnico quiere a Lapadula para el lunes. Para ello, tiene que existir un acuerdo entre él y Spezia que le permita desvincularse antes de tiempo. En caso de no obtener el permiso de su club, Lapadula ha propuesto alquilar una cancha y contratar a un preparador físico para entrenar por su cuenta en Italia", señaló.

De esta forma, queda en claro que el delantero de la selección peruana tiene la intención de concretar su fichaje por Universitario y disputar por primera vez en su carrera la Liga 1.

Universitario propuso fecha límite para la llegada de Gianluca Lapadula

En esa línea, el reconocido comunicador indicó que la postura de Universitario es que el delantero italoperuano se una a los trabajos del equipo, a más tardar, a mediados de la próxima semana.

"Desde la 'U' consideran indispensable que, como máximo, se incorpore a mediados de la próxima semana para comenzar los trabajos. El comando técnico ha quedado muy conforme con las mediciones físicas que Lapadula ha enviado desde Italia", complementó.