Alianza Lima y una fuerte noticia sobre Marco Huamán tras su lesión: "Un diagnóstico..."

Alianza Lima recibió una importante noticia luego de confirmarse que Marco Huamán sufrió un esguince en el tobillo durante el partido ante Sport Boys en el Estadio Nacional. Como se sabe, el lateral nacional es una de las piezas más importantes que tiene el cuadro blanquiazul en la actualidad, por lo que su sensible baja causó una profunda preocupación en toda la hinchada.

De acuerdo con información brindada por el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el área médica del club ha evaluado exactamente cómo ha evolucionado la lesión del defensor peruano. Sin embargo, de momento no se conoce por cuántas semanas estará de baja en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

"Aún no se tiene un diagnóstico exacto sobre la lesión del jugador. El defensor ha presentado mejoría, pese a la hinchazón en el tobillo. Ahora toca esperar para determinar qué grado de esguince ha sufrido el defensor de Alianza Lima quien estuvo este lunes en los entrenamientos de EGB", indicó el mencionado comunicador.

Marco Huamán salió lesionado del partido entre Sport Boys y Alianza Lima.

De esta forma, Alianza Lima y su hinchada seguirán a la expectativa de cómo progresará Marco Huamán en las próximas horas y días, con la esperanza de que regrese lo más pronto posible al terreno de juego. Recordemos que dentro de pocas semanas afrontará el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura.

Números de Marco Huamán en Alianza Lima

Esta temporada, Marco Huamán ha disputado un total de 20 partidos con Alianza Lima entre el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2026. Durante esa cantidad de encuentros ha marcado un gol y brindado tres asistencias con los blanquiazules.