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Partidos de Liga 1 2026: programación y canales para ver la fecha 5 del Torneo Clausura
La Liga 1 entra en la etapa decisiva con la fecha cinco del Torneo Clausura. Deportivo Garcilaso lidera la tabla, seguido por Alianza Lima, mientras otros equipos buscan darle caza.
La Liga 1 está al rojo vivo y este fin de semana se disputa la fecha cinco del Torneo Clausura con vibrantes partidos que prometen emoción de principio a fin. Repasa horarios y canales para que no te pierdas ningún partido de la Poderosa. Recordemos que Deportivo Garcilaso es el único puntero y Alianza Lima aparece como su escolta. Además, equipos como Sporting Cristal, Melgar y Universitario continúan al acecho.
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Programación fecha 5 del Torneo Clausura - Liga 1 2026
Viernes 14 de agosto
- 15.00 | Atlético Grau vs Comerciantes Unidos | Estadio La Matanza, Piura
- 18.00 | Cusco FC vs Juan Pablo II | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
Sábado 15 de agosto
- 13.00 | ADT vs Alianza Atlético | Estadio Unión, Tarma
- 15.30 | Los Chankas vs Melgar | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
- 19.30 | Alianza Lima vs UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Domingo 16 de agosto
- 11.00 | Sporting Cristal vs Sport Huancayo | Estadio Alberto Gallardo, Lima
- 13.15 | CD Moquegua vs Sport Boys | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
- 15.30 | FC Cajamarca vs Universitario | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 18.30 | Cienciano vs Deportivo Garcilaso | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
¿Dónde ver partidos del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1?
Todos los partidos de la Liga 1 son transmitidos por el canal L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Best Cable, entre otros. Asimismo, puedes ver los encuentros online por L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz.
Universitario y Sporting Cristal jugaron en la fecha 4 del Clausura
¿Cómo se define el campeón de la Liga 1?
Si Alianza Lima se corona en el Torneo Clausura 2026, se proclamará automáticamente campeón nacional. De lo contrario, si otro club obtiene el segundo campeonato del año, el título se definirá en playoffs: jugarán semifinales ganadores del Apertura y Clausura junto a los dos mejores de la tabla acumulada. No obstante, si el vencedor de alguno de los torneos cortos termina además entre los dos primeros de la clasificación anual, accederá directamente a la gran final.
¡Vamos al Circo!
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