FBC Melgar sufrió una dura caída en el Estadio Monumental de la UNSA al perder por 4-2 ante su similar de FC Cajamarca el último fin de semana por la fecha 4 del Torneo Clausura. Tras culminar el encuentro, Miguel Rondelli, técnico del cuadro 'Dominó', salió al frente y asumió una tajante postura respecto al resultado adverso en condición de local.

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La postura de Miguel Rondelli tras la derrota de Melgar

En conferencia de prensa, el estratega argentino reconoció que el plantel perdió una inmejorable oportunidad de ubicarse en el primer lugar de la tabla de posiciones y calificó de "flojo" el rendimiento de sus dirigidos. En ese sentido, el técnico rojinegro tomó la decisión de asumir toda la responsabilidad tras la derrota ante los cajamarquinos.

“Cuando el equipo no funciona, la responsabilidad es mía, entonces, señalar a tal o cual jugador, o compararlo con su paso anterior por el club, a mi no me interesa lo que pasó anteriormente en el club. Yo me tengo que hacer cargo desde que estoy yo y, repito, si el equipo no funciona, la responsabilidad es mía. Cuando el equipo juega mal, el responsable soy yo, no hay que buscar ninguna persona, hoy (ayer) jugamos mal y perdimos”, manifestó.

Melgar perdió por 4-2 ante FC Cajamarca por la fecha 4 del Clausura.

¿Cómo va Melgar en la tabla de posiciones?

Tras la dura derrota ante CD Cajamarca, Melgar perdió la chance de ocupar el primer puesto en la tabla de posiciones. Los arequipeños se ubican en la sexta posición con 7 puntos, igualando en puntaje con Universitario, Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal y Sport Huancayo. Cabe precisar que el nuevo líder es Deportivo Garcilaso con 9 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar Melgar por el Torneo Clausura?

Luego de este traspié en condición de local, Melgar de Arequipa volverá a jugar el próximo sábado 15 de agosto a las 3:30 p.m. (hora peruana), cuando visite en Andahuaylas a su similar de Los Chankas, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.