Alianza Lima se retiró del Estadio Nacional con una sensación amarga por no hacer un buen fútbol y por el empate ante Sport Boys que no le permitió marcar diferencias en la tabla de posiciones. En medio de esta desazón para los jugadores, comando técnico e hinchada blanquiazul, se filtró un video de una tensa charla entre el estratega Pablo Guede y el volante Fernando Gaibor.

Filtran video de Pablo Guede y Fernando Gaibor

En las cámaras de Latina Deportes, se pudo ver a Pablo Guede hablando con Fernando Gaibor en uno de los sectores del Estadio Nacional. Junto a ambos protagonistas se encontraba Eryc Castillo, quien también estaba pendiente de las palabras del estratega de Alianza Lima.

Fueron varios segundos de conversación entre los protagonistas, pero todo se detuvo cuando el técnico argentino se percató que la cámara estaba registrando el momento durante toda la charla. Gaibor y Castillo voltearon a corroborar eso y tomaron sus pertenencias para subir al bus del equipo que los devolvía al hotel de concentración.

Este video se ha hecho viral en redes sociales y ha desatado todo tipo de comentarios entre los hinchas de Alianza Lima. Lo cierto es que estos episodios se han visto mucho al técnico argentino con sus dirigidos, pero se ha mantenido firme en que es parte de su estilo para dar indicaciones sobre un compromiso.

Ahora, Alianza Lima tomará breve descanso tras el exigente duelo ante Sport Boys. Los jugadores blanquiazules retomarán los entrenamientos esta semana para quedar en óptimas condiciones con miras al próximo encuentro ante UTC de Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva.

Próximo partido de Alianza Lima: fecha, día y canal

El siguiente duelo de Alianza Lima será ante UTC el próximo sábado 15 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Todo arranca desde las 7.30 p. m. con la transmisión de L1 MAX.