Christian Cueva dejó firme calificativo de Alianza Lima tras empate con Sport Boys: "Un equipo..."

Sport Boys se llevó todos los elogios por su gran desempeño en el empate 1-1 ante Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Los rosados pudieron quedarse con la victoria, pero le anularon dos goles. Luego del partido, Christian Cueva salió al frente para dar una rotunda opinión de los blanquiazules.

Christian Cueva dejó firme calificativo de Alianza Lima

‘Aladino’ es una de las figuras de la ‘Misilera’ y, aunque no tuvo una gran cantidad de minutos, estuvo muy atento al desarrollo del partido desde el banquillo. Por ello, tras el final del partido en el Estadio Nacional, fue uno de los encargados de conversar con la prensa y le consultaron por su opinión del empate.

Ante ello, Christian Cueva evitó generar polémica y resaltó a Alianza Lima, calificándolo como un rival de jerarquía. No obstante, centró sus palabras para destacar el gran desempeño que viene mostrando Sport Boys en los últimos partidos.

Christian Cueva se reencontró con sus excompañeros en el Alianza Lima vs Sport Boys.

"Primero, enfrentamos a un equipo importante (Alianza Lima), pero yo estoy muy contento por el equipo, por lo que mostró y está mostrando en los últimos partidos, eso me hace sentir muy feliz porque estamos para pelear", señaló el futbolista.

Christian Cueva elogió a la hinchada de Sport Boys

Por otro lado, Cueva resaltó su gran felicidad por formar parte del plantel de Sport Boys y agradeció la gran acogida que le han dado. En esa línea, expresó su ilusión por poder retribuir ese apoyo dentro del campo.

"Estoy muy contento de estar aquí, me hacen sentir en casa y sé que poco a poco voy a retribuir de la mejor manera. Me siento bien. Pensé que iba a ser un poco más difícil, pero con el transcurrir de los partidos voy a estar mejor. Me voy a dar íntegro al club. El hincha de Boys es maravilloso", acotó.