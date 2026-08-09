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Zambrano revela lo que habló con Pablo Guede previo al Boys vs Alianza: "Que quede entre nosotros"

Carlos Zambrano reveló que el entrenador de Alianza Lima se contactó con él días antes del duelo entre íntimos y rosados por la fecha 4 del Torneo Clausura.

Eduardo Chirinos
Carlos Zambrano reveló la charla que tuvo con Pablo Guede antes del Boys vs Alianza
Carlos Zambrano reveló la charla que tuvo con Pablo Guede antes del Boys vs Alianza | Foto: Composición Líbero
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Carlos Zambrano, defensa central de Sport Boys, se pronunció tras el empate por 1-1 con Alianza Lima por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El defensa central, con pasado blanquiazul, dio sus impresiones sobre el duelo, sus sentimientos al reencontrarse con su ex equipo y reveló que tuvo una conversación con Pablo Guede antes del cotejo disputado en el Estadio Nacional.

Jefferson Farfán elogió a figura del Boys tras el empate con Alianza Lima.

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¿De qué hablaron Carlos Zambrano y Pablo Guede antes del Sport Boys vs Alianza Lima?

En declaraciones para L1 MAX, el zaguero central evitó dar mayores detalles sobre la charla que tuvo con el entrenador aliancista, sin embargo, confesó que mantienen una buena relación y se comunican de forma constante pese a la polémica salida del 'Kaiser' a principios de año por temas extradeportivos.

“Con el profe hablo casi siempre. Cada dos semanas hablamos, nos comunicamos, se formó una linda amistad en la pretemporada y no solamente con él, con todo el cuerpo técnico y con mis compañeros. El profe es un enfermo del fútbol, pero siempre hablamos de la vida, nos aconsejamos mucho, es un hombre más experimentado. Es más, me llamó antes del partido, que quede entre nosotros nomás. Unas palabras lindas me dijo, lo tomé de la mejor manera y agradecido con sus palabras”, reveló el central de la ‘Misilera’.

El abrazo entre Zambrano y Pablo Guede

Cabe precisar que, minutos antes del partido, Pablo Guede y Carlos Zambrano se saludaron de forma afectuosa y se dieron un abrazo emotivo que puso en evidencia el vínculo muy cercano que mantienen pese al poco tiempo que trabajaron juntos en Alianza Lima durante la pretemporada del presente año.

Carlos Zambrano, Pablo Guede, Alianza Lima, Sport Boys

El reencuentro de Carlos Zambrano y Pablo Guede.

Trayectoria de Carlos Zambrano

  • Academia Cantolao: 2000–2006 (menores)
  • Schalke 04 (Alemania): 2006–2010
  • FC St. Pauli (Alemania): 2010–2012
  • Eintracht Frankfurt (Alemania): 2012–2016
  • Rubin Kazán (Rusia): 2016–2017
  • PAOK (Grecia): 2017–2018 (préstamo)
  • Dinamo de Kiev (Ucrania): 2018–2020
  • Basilea (Suiza): 2018–2019 (préstamo)
  • Boca Juniors (Argentina): 2020–2022
  • Alianza Lima: 2023–2026
  • Sport Boys: 2026–presente
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