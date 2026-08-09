Pablo Guede sin filtros tras la lesión de Marco Huamán en el Boys vs Alianza: "No valoro a los árbitros"

Las alarmas se encendieron en Alianza Lima durante el partido contra Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura, luego que el lateral Marco Huamán fue reemplazado por una lesión en el tobillo derecho. Sobre este hecho se pronunció el entrenador Pablo Guede, quien tras el final del compromiso en el Estadio Nacional, habló sin filtros sobre lo ocurrido con el futbolista de 23 años.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre la lesión de Marco Huamán?

En conferencia de prensa, el estratega de Alianza Lima evitó entrar en polémicas respecto a la jugada que terminó por sacar del partido a su lateral apenas a los 10 minutos. No obstante, cuestionó el criterio del juez Bruno Pérez en la toma de decisiones respecto a la gravedad de la falta, teniendo en cuenta que solo optó por amonestar al delantero Luciano Nequecaur.

“No valoro a los árbitros. Acabo de ver la imagen, pero lo que más me jo… es que no sé si es amarilla o roja, sino que tiene el tobillo así. No debe ser de gravedad, pero no creo que haya sido de mala intención porque justo va a robar y lo pisa”, manifestó el DT argentino.

Marco Huamán salió lesionado del partido entre Sport Boys y Alianza Lima.

¿Cómo fue la lesión de Marco Huamán?

Apenas a los 7 minutos del compromiso, Marco Huamán terminó tendido en el suelo y con evidentes signos de dolor tras disputar un balón con el delantero rosado, Luciano Nequecaur. El atacante de la 'Misilera' le dio un pisotón en el tobillo derecho al lateral blanquiazul, quien tuvo que ser reemplazado a los 10 minutos por el chileno Nicolás Díaz.

Tras el final del compromiso, los medios de comunicación lograron captar la salida de Marco Huamán, quien se retiró del Estadio Nacional con una bota ortopédica y apoyándose en muletas para poder desplazarse. Hasta el momento, el club no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la gravedad de su lesión.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Los íntimos jugarán en la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 ante UTC de Cajamarca el próximo sábado 15 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva. El cotejo está programado para llevarse a cabo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y será transmitido en vivo mediante las señales de L1 y L1 MAX.