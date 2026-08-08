0
LO ÚLTIMO
Tabla ACTUALIZADA del Clausura y Acumulado 2026

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce la programación completa de los partidos de hoy, domingo 9 de agosto, en el que destacan encuentros de la Liga 1, amistosos internacionales, entre otros.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 9 de agosto, con cotejos de Liga 1 y más.
Partidos de hoy, domingo 9 de agosto, con cotejos de Liga 1 y más. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Toma nota de los partidos de hoy, domingo 9 de agosto, con compromisos muy atractivos en el ámbito local e internacional. La Liga 1 no se detiene y en el exterior habrá encuentros de las diferentes ligas que paralizarán a millones de hinchas. Revisa los horarios y canales de transmisión para no perderte ninguno.

Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 EN VIVO tras resultado de Universitario y Cristal

Partidos de hoy por Liga 1 2026

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua1.00 pm.L1 MAX
FBC Melgar vs FC Cajamarca3.30 pm.L1 MAX

Partidos de hoy por Liga 2 2026

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Ayacucho FC vs Estudiantil CNI11.00 am.Bicolor+
César Vallejo vs Pirata FC1.15 pm.Bicolor+
Comerciantes FC vs Tacna Heroica3.30 pm.Bicolor+

Partidos de hoy por amistosos

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Manchester City vs Atlético de Madrid6.00 am.ESPN, Disney Plus
Johor Darul Ta’zim vs Chelsea7.00 am.Claro Sports, Zapping
Liverpool vs Mónaco8.30 am.Claro Sports, Zapping

Partidos de hoy por Leagues Cup

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Seattle Sounders vs Querétaro2.30 pm.MLS Season Pass
Cruz Azul vs New York City6.30 pm.MLS Season Pass
Philadelphia Union vs Necaxa6.30 pm.MLS Season Pass
Nashville SC vs Atlético San Luis7.00 pm.MLS Season Pass
Chicago Fire vs Santos Laguna7.00 pm.MLS Season Pass
Austin vs Puebla8.00 pm.MLS Season Pass
San Diego vs Tijuana9.00 pm.MLS Season Pass
América vs Portland Timbers9.15 pm.MLS Season Pass

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
San Lorenzo vs Huracán1.00 pm.Disney Plus
Gimnasia y E. La Plata vs Barracas3.45 pm.TyC Sports
Defensa y Justicia vs Newell’s Old Boys3.45 pm.Disney Plus
Argentinos Juniors vs Racing6.15 pm.TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga Boliviana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Gualberto Villarroel SJ vs Always Ready2.00 pm.Entel Gol
Real Potosí vs Blooming4.15 pm.Entel Gol
Oriente Petrolero vs Universitario de Vinto6.30 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Cruzeiro vs Mirassol9.00 am.Fanatiz, Canal del Fútbol, Amazon Prime Video
Bahía vs Vasco da Gama2.00 pm.Fanatiz, Globo, Premiere
Palmeiras vs Internacional2.00 pm.Fanatiz, Globo, Premiere
Santos vs Athletico Paranaense4.30 pm.Fanatiz, Premiere Globoplay
Bragantino vs Corinthians4.30 pm.Fanatiz, Premiere, Globoplay
Flamengo vs Vitória5.30 pm.Youtube, Fanatiz, SporTV

Partidos de hoy por la Liga Primera de Chile

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Deportes Concepción vs Univ. Concepción11.30 am.Max Chile, TNT SPORTS Premium
O’ Higgins vs Deportes Limache2.00 pm.Max Chile, TNT SPORTS Premium
Unión La Calera vs Colo Colo4.30 pm.Max Chile, TNT SPORTS Premium
Universidad de Chile vs Palestino7.00 pm.Max Chile, TNT SPORTS Premium

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Alianza vs Atlético Bucaramanga4.05 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Jaguares de Córdoba vs Once Caldas6.10 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
América de Cali vs Atlético Nacional8.15 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Delfín vs Orense4.00 pm.Zapping
Guayaquil City vs Emelec7.00 pm.Teleamazonas, Zapping

Partidos de hoy por la Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Luqueño2.00 pm.DirecTV Sports, TiGO Sports
Nacional Asunción vs Guaraní4.30 pm.DirecTV Sports, TiGO Sports

Partidos de hoy por la Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Danubio vs Cerro9.00 am.Disney Plus, DirecTV Sports
Defensor Sporting vs Wanderers1.00 pm.Disney Plus, DirecTV Sports
Nacional vs Boston River4.30 pm.Disney Plus, DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Emirates Cup

PARTIDOHORARIOCANAL
Arsenal vs Borussia Dortmund8.00 am.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por la Eredivisie

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sparta Rotterdam vs Feyenoord5.15 am.Disney Plus
PEC Zwolle vs Ajax7.30 am.Disney Plus, ESPN 2
Groningen vs Utrecht7.30 am.ESPN, ESPN Extra
Heerenveen vs Twente9.45 am.ESPN 2, ESPN Extra
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 EN VIVO tras resultado de Alianza Lima y Boys

  2. ¡Bombazo! Prensa uruguaya reveló el próximo fichaje de Sporting Cristal: "Se confirma la partida"

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano