Partidos de hoy, domingo 9 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce la programación completa de los
partidos de hoy, domingo 9 de agosto, en el que destacan encuentros de la Liga 1, amistosos internacionales, entre otros. Actualizado el 8 Agost. 2026 | 22:21 H
Toma nota de los
partidos de hoy, domingo 9 de agosto, con compromisos muy atractivos en el ámbito local e internacional. La Liga 1 no se detiene y en el exterior habrá encuentros de las diferentes ligas que paralizarán a millones de hinchas. Revisa los horarios y canales de transmisión para no perderte ninguno. Partidos de hoy por Liga 1 2026
PARTIDOS HORARIOS CANALES Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua 1.00 pm. L1 MAX FBC Melgar vs FC Cajamarca 3.30 pm. L1 MAX Partidos de hoy por Liga 2 2026
PARTIDOS HORARIOS CANALES Ayacucho FC vs Estudiantil CNI 11.00 am. Bicolor+ César Vallejo vs Pirata FC 1.15 pm. Bicolor+ Comerciantes FC vs Tacna Heroica 3.30 pm. Bicolor+ Partidos de hoy por amistosos
PARTIDOS HORARIOS CANALES Manchester City vs Atlético de Madrid 6.00 am. ESPN, Disney Plus Johor Darul Ta’zim vs Chelsea 7.00 am. Claro Sports, Zapping Liverpool vs Mónaco 8.30 am. Claro Sports, Zapping Partidos de hoy por Leagues Cup
PARTIDOS HORARIOS CANALES Seattle Sounders vs Querétaro 2.30 pm. MLS Season Pass Cruz Azul vs New York City 6.30 pm. MLS Season Pass Philadelphia Union vs Necaxa 6.30 pm. MLS Season Pass Nashville SC vs Atlético San Luis 7.00 pm. MLS Season Pass Chicago Fire vs Santos Laguna 7.00 pm. MLS Season Pass Austin vs Puebla 8.00 pm. MLS Season Pass San Diego vs Tijuana 9.00 pm. MLS Season Pass América vs Portland Timbers 9.15 pm. MLS Season Pass Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
PARTIDOS HORARIOS CANALES San Lorenzo vs Huracán 1.00 pm. Disney Plus Gimnasia y E. La Plata vs Barracas 3.45 pm. TyC Sports Defensa y Justicia vs Newell’s Old Boys 3.45 pm. Disney Plus Argentinos Juniors vs Racing 6.15 pm. TyC Sports Partidos de hoy por la Liga Boliviana
PARTIDOS HORARIOS CANALES Gualberto Villarroel SJ vs Always Ready 2.00 pm. Entel Gol Real Potosí vs Blooming 4.15 pm. Entel Gol Oriente Petrolero vs Universitario de Vinto 6.30 pm. Entel Gol Partidos de hoy por el Brasileirao
PARTIDOS HORARIOS CANALES Cruzeiro vs Mirassol 9.00 am. Fanatiz, Canal del Fútbol, Amazon Prime Video Bahía vs Vasco da Gama 2.00 pm. Fanatiz, Globo, Premiere Palmeiras vs Internacional 2.00 pm. Fanatiz, Globo, Premiere Santos vs Athletico Paranaense 4.30 pm. Fanatiz, Premiere Globoplay Bragantino vs Corinthians 4.30 pm. Fanatiz, Premiere, Globoplay Flamengo vs Vitória 5.30 pm. Youtube, Fanatiz, SporTV Partidos de hoy por la Liga Primera de Chile
PARTIDOS HORARIOS CANALES Deportes Concepción vs Univ. Concepción 11.30 am. Max Chile, TNT SPORTS Premium O’ Higgins vs Deportes Limache 2.00 pm. Max Chile, TNT SPORTS Premium Unión La Calera vs Colo Colo 4.30 pm. Max Chile, TNT SPORTS Premium Universidad de Chile vs Palestino 7.00 pm. Max Chile, TNT SPORTS Premium Partidos de hoy por la Liga Colombiana
PARTIDOS HORARIOS CANALES Alianza vs Atlético Bucaramanga 4.05 pm. RCN Nuestra Tele, Win Sports Jaguares de Córdoba vs Once Caldas 6.10 pm. RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play América de Cali vs Atlético Nacional 8.15 pm. RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
PARTIDOS HORARIOS CANALES Delfín vs Orense 4.00 pm. Zapping Guayaquil City vs Emelec 7.00 pm. Teleamazonas, Zapping Partidos de hoy por la Liga Paraguaya
PARTIDOS HORARIOS CANALES Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Luqueño 2.00 pm. DirecTV Sports, TiGO Sports Nacional Asunción vs Guaraní 4.30 pm. DirecTV Sports, TiGO Sports Partidos de hoy por la Liga Uruguaya
PARTIDOS HORARIOS CANALES Danubio vs Cerro 9.00 am. Disney Plus, DirecTV Sports Defensor Sporting vs Wanderers 1.00 pm. Disney Plus, DirecTV Sports Nacional vs Boston River 4.30 pm. Disney Plus, DirecTV Sports Partidos de hoy por la Emirates Cup
PARTIDO HORARIO CANAL Arsenal vs Borussia Dortmund 8.00 am. ESPN, Disney Plus Partidos de hoy por la Eredivisie
PARTIDOS HORARIOS CANALES Sparta Rotterdam vs Feyenoord 5.15 am. Disney Plus PEC Zwolle vs Ajax 7.30 am. Disney Plus, ESPN 2 Groningen vs Utrecht 7.30 am. ESPN, ESPN Extra Heerenveen vs Twente 9.45 am. ESPN 2, ESPN Extra
Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.
Prefiero a Libero en Google