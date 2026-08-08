Federico Girotti rompió su silencio tras sequía goleadora con Alianza Lima: "Primero está el equipo"

Federico Girotti rompió su silencio durante la previa del encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys por la fecha cuatro del Torneo Clausura. El delantero habló sobre su falta de gol con el cuadro íntimo, situación que lo ha puesto en el centro de atención, pues el argentino llegó a Matute con gran expectativa por lo demostrado en el pasado. Sin embargo, la actualidad fue diferente.

Girotti, desde la llegada de Pablo Guede, tuvo que adaptarse a un esquema diferente, donde cumple un rol más secundario en el terreno de juego para que aparezca Eryc Castillo, quien viene peleando la tabla de goleadores de este Clausura.

Bajo este contexto, el jugador se pronunció al respecto, manifestando que en algún punto tocará anotar, aunque reconoció su papel en el campo.

Federico Girotti habló sobre su falta de gol con Alianza Lima

“Más allá de los goles, que en algún momento van a venir, hay que seguir insistiendo nada más. Hoy le está tocando a Eryc. La verdad es que estoy haciendo un trabajo muy importante dentro de la cancha. Por más que mucha gente no lo vea o que mucha gente no se dé cuenta, estoy haciendo un trabajo muy importante para el equipo, y hoy eso es lo que cuenta. Pablo resaltó otra vez que primero está el equipo y después están las individuales, así que nada, enfocado en hacer un buen partido como lo venimos haciendo”, empezó diciendo Girotti para las cámaras de L1 Max.

“Estoy súper tranquilo. Recién ahora estoy teniendo un poco de continuidad y creo que dentro de la cancha me estoy sintiendo excelente. Como dije antes, el gol en algún momento ya va a caer, no me voy a desesperar tampoco. Si mi equipo puede ganar y yo hacer una o dos asistencias, me voy contento igual”, complementó.