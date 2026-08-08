Carlos Desio reveló si Christian Cueva tendrá minutos frente a Alianza Lima: "Obviamente..."

Faltan pocos minutos para que se realice el encuentro entre Sport Boys y Alianza Lima en el Estadio Nacional, por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro, que contará con las hinchadas de ambos equipos, promete ser un partidazo que reunirá también a jugadores como Carlos Zambrano y Christian Cueva, quienes han tenido pasado en el elenco blanquiazul.

Es sobre este último que, en una conversación con L1 MAX, Carlos Desio habló sobre la previa de lo que será el compromiso y se le consultó sobre si Cueva tendrá minutos ante su exequipo.

"Christian está convocado. Esperemos poder darle minutos. Obviamente, sabemos que es un jugador importante. Ya estar entre los 20 en un plantel que viene ganando, que viene haciendo las cosas bien, es porque lo tenemos muy en cuenta. Ojalá hoy podamos darle minutos a Cristian. Va a depender mucho también de cómo vaya el partido", explicó el entrenador argentino, que dejó en claro que a pesar de lo importante que es el conocido como 'Aladino', para el equipo rosado, dependerá de cómo vea el desarrollo del compromiso.

Carlos Desio analizó el presente de Alianza Lima

En otro momento, Desio analizó el presente del equipo que dirige Pablo Guede, resaltando su último logro que es el Torneo Apertura.

"Al ser un equipo grande de Perú, Alianza siempre es un rival peligroso. Tiene muchas variantes, no solo en la parte colectiva, donde lo está haciendo muy bien, sino también en sus individualidades. Nosotros tenemos que estar atentos y concentrados. Creo que el partido se va a basar mucho en los duelos del mediocampo: no dejarlos jugar con claridad, obligarlos a lanzar y dividir la pelota".

"Nosotros también trataremos de aprovechar cuando tengamos el balón, hacerlos jugar, mover al rival y atacar los espacios en profundidad que puedan dejar, sobre todo porque suelen llevar mucha gente al ataque. Esperemos aprovechar esas transiciones".

"Nos vamos a enfrentar al último campeón, un equipo que viene puntero y que tiene muchos argumentos, tanto individuales como colectivos, además de contar con un gran entrenador como Pablo. Creo que será un lindo espectáculo", concluyó Desio.