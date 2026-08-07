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Sport Boys tomó fuerte decisión con Christian Cueva para partido ante Alianza Lima: "Son..."
Sport Boys enfrenta a Alianza Lima este sábado en el Nacional, donde el DT rosado tomó una fuerte decisión sobre Christian Cueva.
Sport Boys enfrentará a Alianza Lima este sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional, en lo que será un encuentro por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1. El elenco dirigido por Carlos Desio buscará incorporar a sus mejores hombres con la intención de quitarles puntos al elenco íntimo que busca coronarse en la segunda parte del año, así como lo hizo en el Apertura. Por lo que ha tomado una fuerte decisión con respecto a Christian Cueva.
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Sport Boys tomó fuerte decisión con Christian Cueva para partido ante Alianza Lima
El conjunto del Callao, mediante sus redes sociales, anunció la lista de convocados para este gran partido ante Alianza, donde volvió a aparecer el nombre de Christian Cueva, por lo que el conocido como 'Aladino' podrá tener minutos ante su exequipo este sábado. “Estos son los convocados para enfrentar a Alianza Lima en la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026”, escribió el elenco del primer puerto.
- Diego Melián, Nicolás Da Campo, Jefferson Nolasco, Erick Gonzáles, Hansell Riojas, Jostin Alarcón, Carlos Zambrano, Christian Cueva, Gustavo Dulanto, Yuriel Celi, Renzo Alfani, Carlos López, Oslimg Mora, Luis Urruti, Emilio Saba, Pablo Erustes, Mathias Llontop, Percy Liza, Federico Illanes y Luciano Nequecaur.
Convocados de Sport Boys
Convocados de Alianza Lima
Por su parte, Alianza también anunció su lista de convocados para este encuentro.
- Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz y Josué Estrada, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jean Pierre Archimbaud, Paolo Guerrero, Federico Girotti y Geray Motta.
¿Cuándo juega Sport Boys vs Alianza Lima?
El partido entre Sport Boys y Alianza Lima se disputará este sábado 8 de agosto de 2026, desde las 8.00 p. m., por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.
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