Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO: horario, canal y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2026

Universitario vs Sporting Cristal miden fuerzas HOY viernes 7 de agosto, desde las 8:30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en la lucha por la Liga 1 2026. Los cremas buscarán dejar atrás la caída sufrida ante Cienciano y festejar con una victoria el 102° aniversario del club, mientras que los celestes intentarán sorprender en Ate para sumar tres puntos de peso frente a un rival directo

Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

El estadio Monumental será escenario de uno de los encuentros más atractivos de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. Universitario de Deportes recibirá a Sporting Cristal en un compromiso que enfrentará a dos equipos con aspiraciones de pelear el título nacional y que buscarán sumar tres puntos clave en la Liga 1.

Universitario vs Sporting Cristal por la Liga 1.

El conjunto dirigido por Héctor Cúper buscará recuperarse luego de sufrir su primera derrota en el Clausura frente a Cienciano en Cusco, resultado que le costó el liderato del certamen. Para este trascendental compromiso, el estratega argentino sorprendió al dejar fuera de la convocatoria a Piero Quispe, Edison Flores y Bryan Reyna, tres futbolistas habitualmente considerados entre las principales figuras del plantel.

Sporting Cristal, en tanto, afrontará la visita a Ate con el objetivo de aprovechar el golpe que recibió su rival la fecha pasada. Los celestes llegan motivados tras imponerse por 2-0 a Juan Pablo II, una victoria que les permitió igualar el puntaje de Universitario en la tabla del Clausura. Antes de ello, derrotaron a Deportivo Garcilaso y cayeron frente a Melgar.

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal?

El compromiso por la fecha 4 del Torneo Clausura se disputará en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 9.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (del día siguiente).

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO?

La transmisión del encuentro estará a cargo de L1 MAX, señal oficial de la Liga 1. Asimismo, el partido podrá seguirse vía streaming a través de L1 Play, plataforma disponible para los usuarios suscritos.

Universitario vs Sporting Cristal pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Universitario empate Sporting Cristal Betsson 1.78 3.45 4.50 Betano.pe 1.83 3.85 4.55 bet365 1.80 3.60 4.20 Caliente.pe 1.76 3.65 4.35 DoradoBet 1.89 3.75 4.20 1xBet 1.79 3.58 4.24

Último antecedente entre Universitario y Sporting Cristal

El choque más reciente entre ambos equipos dejó un vibrante empate 2-2 en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Apertura 2026. Universitario tomó una ventaja de dos goles gracias a José Carabalí y Álex Valera, pero Sporting Cristal reaccionó en la segunda mitad e igualó el marcador con anotaciones de Leandro Sosa y Yoshimar Yotún, rescatando un punto en casa.

Universitario y Sporting Cristal historial: últimos enfrentamientos

Sporting Cristal 2-2 Universitario | 21 de febrero de 2026 | Liga 1

Sporting Cristal 0-1 Universitario | 23 de octubre de 2025 | Liga 1

Universitario 2-0 Sporting Cristal | 22 de mayo de 2025 | Liga 1

Sporting Cristal 2-1 Universitario | 23 de octubre de 2024 | Liga 1

Universitario 4-1 Sporting Cristal | 12 de mayo de 2024 | Liga 1.

¿Dónde juega Universitario vs Sporting Cristal?

Estadio Monumental.

El partido entre Universitario y Sporting Cristal se disputará este viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en el distrito de Ate. El recinto, considerado el de mayor capacidad del Perú con espacio para más de 80 mil espectadores, será el escenario de uno de los encuentros más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Universitario vs Sporting Cristal: posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Juan Requena, Adrián Quiroz, Héctor Fertoli Jairo Concha, Adrián Quiroz; Alex Valera y José Rivera.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún, Ian Wisdom; Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos.