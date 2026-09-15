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¿A qué hora juega Liga de Quito vs Palmeiras y en qué canal ver cuartos de final de Libertadores?
Liga de Quito vs Palmeiras juegan este miércoles por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Consulta los horarios y canales para ver este duelo definitorio.
Vuelve la emoción de la Copa Libertadores, donde uno de los encuentros más destacados será el Liga de Quito vs Palmeiras. Ambos elencos se volverán a ver las caras este miércoles 16 de setiembre por la vuelta de los cuartos de final. Los brasileños llegan con una ventaja por 1-0 en el marcador global, por lo que el partido promete muchas emociones. Revisa a qué hora empieza y dónde mirar la transmisión.
¿A qué hora juega Liga de Quito vs Palmeiras?
A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del Liga de Quito vs Palmeiras por partido de vuelta de Copa Libertadores 2026:
- Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.
- México y Centroamérica: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (del jueves)
¿Dónde ver partido de Liga de Quito vs Palmeiras EN VIVO?
La señal internacional de ESPN será la encargada de transmitir EN VIVO y EN DIRECTO, para toda Sudamérica, el partido de vuelta de Liga de Quito vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Del mismo modo, Disney Plus llevará el encuentro a tu pantalla vía streaming.
LDU de Quito buscará remontar el marcador global ante Palmeiras
Liga de Quito vs Palmeiras: canales de transmisión
Si quieres ver el partido de LDU de Quito vs Palmeiras EN VIVO ONLINE tendrás que estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo del país en donde te encuentres:
- Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.
- Argentina: Fox Sports y Disney Plus.
- Chile: Disney Plus y ESPN5.
- Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.
- Brasil: Paramount Plus y CazéTV.
- Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.
- México: Disney Plus y ESPN4.
- Panamá: ESPN5.
- España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2.
- Estados Unidos: beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.
¿Cómo llegan Liga de Quito y Palmeiras al partido?
Liga de Quito buscará remontar el 1-0 sufrido en Brasil para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores. Gonzalo Valle, Ricardo Adé, Deyverson y el peruano Jesús Pretell son algunas de sus principales figuras para intentar darle vuelta a la serie en Quito. Los ‘Albos’ confían en su localía para poder revertir el marcador y alcanzar las semifinales.
Palmeiras sacó una ventaja mínima en la ida ante LDU de Quito.
Palmeiras llega con la ventaja mínima y apunta a sostenerla en la altura para volver a meterse entre los cuatro mejores. Abel Ferreira prepara algunos cambios ante la baja de Gustavo Gómez por suspensión. Además, el ‘Flaco’ López y Vitor Roque seguirán como sus pilares ofensivos.
¡Vamos al Circo!
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