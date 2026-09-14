Boca Juniors vs Sao Paulo EN VIVO: hora, canal y alineaciones por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors vs Sao Paulo EN VIVO se enfrentarán por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras la victoria del Xeneize en la ida por 1-0. El choque está pactado para este martes 15 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña/argentina) en el Estadio MorumBIS y contará con transmisión del canal DSports y DGO para toda Sudamérica.

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¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

El choque entre Boca Juniors vs Sao Paulo se llevará a cabo este martes 15 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña/argentina) en el Estadio MorumBIS por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 estará a cargo del canal DSports y DGO para toda Sudamérica.

Lista de convocados del Xeneize. Foto: Boca Juniors

Boca Juniors vs Sao Paulo: posibles alineaciones

Boca Juniors : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte (o Milton Delgado), Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte (o Milton Delgado), Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Sao Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio (o Danielzinho), Wendell; Artur, Luciano y Jonathan Calleri.

Boca Juniors vs Sao Paulo: pronósticos y apuestas

Casas de apuestas Sao Paulo Empate Boca Juniors Betsson 2.15 3.00 3.35 Betano 2.35 3.20 3.50 1XBet 2.33 3.25 3.53 Stake 2.25 3.15 3.40 Doradobet 2.30 3.10 3.40

Boca Juniors vs Sao Paulo: previa por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El Estadio MorumBIS se prepara para vestirse de gala y albergar una auténtica batalla continental entre dos gigantes de Sudamérica. Sao Paulo recibe a Boca Juniors este martes por el partido de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026, en un choque cargado de mística y tensión. El conjunto paulista saldrá obligado a volcarse al ataque impulsado por su hinchada para revertir la historia, apelando a la jerarquía de Jonathan Calleri en el área para romper la sólida estructura defensiva del planteamiento rival.

Por su parte, el elenco argentino viaja a territorio brasileño defendiendo la ventaja conseguida en La Bombonera, donde se impuso por 1-0 gracias al solitario tanto de Miguel Merentiel en el encuentro de ida. Para este decisivo compromiso, se prevé una propuesta táctica inteligente y aguerrida por parte del Xeneize, comandada por la experiencia de Leandro Paredes en el mediocampo, apostando al orden defensivo y al contragolpe para liquidar la serie.

Con un cupo a las semifinales en juego y apenas un gol de diferencia en el marcador global, el margen de error será nulo. Mientras el Tricolor Paulista necesitará serenidad para no desesperarse ante el reloj, Boca buscará golpear en los momentos precisos para sellar una clasificación épica como visitante en lo que promete ser noventa minutos no aptos para cardíacos.