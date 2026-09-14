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¿Cuándo juega Montevideo Torque City vs Cienciano por la Copa Sudamericana?

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo tiene la oportunidad de lograr un resultado histórico en Montevideo en la Copa Sudamericana 2026.

Sandra Morales
Cienciano lleva una diferencia de 2 goles en la serie contra Montevideo City Torque. Foto: composición LR/Liga 1/Montevideo City Torque
Cienciano lleva una diferencia de 2 goles en la serie contra Montevideo City Torque. Foto: composición LR/Liga 1/Montevideo City Torque | FOTO: LIBERO
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Cienciano de Cusco se prepara para dejar huella en Uruguay. Después de ganar en el primer encuentro, el equipo bajo la dirección de Horacio Melgarejo enfrentará a Montevideo City Torque en el crucial partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño confirmó la baja significativa del talentoso mediocampista Alejandro Hohberg a pocos días del enfrentamiento.

Horacio Melgarejo habló sobre el partido de vuelta ante Montevideo City por Copa Sudamericana

PUEDES VER: Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, rotundo sobre el partido de vuelta ante Montevideo City: "Equilibrio"

¿Cuándo juega Cienciano vs Torque en la Copa Sudamericana?

Este esperado encuentro de vuelta se realizará en el Estadio Centenario en Montevideo el próximo jueves 17 de septiembre. Quien triunfe en esta ronda se enfrentará al ganador del duelo Atlético Mineiro vs Santos en las semifinales.

Horario del Cienciano vs Torque

El partido entre los equipos cusqueño y uruguayo iniciará a las 7:30 p. m. (hora de Perú) y 9:30 p. m. (hora de Uruguay).

  • Costa Rica, México: 6:30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7:30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8:30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8:30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9:30 p. m.
  • España: 2:30 a. m. (viernes 18/09)

¿Qué canal transmite Cienciano vs Torque?

El encuentro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se verá a través de la señal de DSports, que posee los derechos de emisión de este torneo.

Cienciano vs Montevideo City Torque: pronóstico

Las principales casas de apuestas favorecen claramente a Montevideo City Torque.

  • Betsson: Cienciano (5,40), empate (4,05), Torque (1,52)
  • Betano: Cienciano (5,30), empate (4,40), Torque (1,57)
  • Bet365: Cienciano (5,00), empate (4,50), Torque (1,55)
  • 1XBet: Cienciano (5,52), empate (4,47), Torque (1,61)
  • Caliente: Cienciano (5,50), empate (4,55), Torque (1,56)
  • Doradobet: Cienciano (5,33), empate (4,33), Torque (1,58).


Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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