¿Qué resultados necesita Cienciano ante Montevideo City Torque para clasificar a semifinales de Sudamericana?
Conoce qué resultados necesita Cienciano contra Montevideo City Torque para clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana 2026
Cienciano se medirá con Montevideo City Torque en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, luego del encuentro de ida disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el equipo cusqueño se impuso por 2-0. En ese contexto, conoce qué marcadores necesita el cuadro incaico para avanzar a la siguiente fase del torneo internacional.
PUEDES VER: Cienciano sufre baja sensible de cara al partido con Montevideo City por la Copa Sudamericana
Cienciano y los resultados que necesita ante Montevideo City Torque para clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana
Cienciano requiere impedir que Montevideo City marque tres goles, porque el marcador global pasaría de 2-0 a su favor a 3-2 en su contra. Por ello, deberá mostrarse sólido en defensa en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
No obstante, un desenlace más favorable se produciría si consigue imponerse como visitante y, de ese modo, ampliar la cifra de goles a favor para asegurar su pase a la semifinal de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano ganó 2-0 a Montevideo City Torque en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
Cabe destacar que, si Cienciano logra clasificarse para la semifinal del campeonato internacional, podría medirse con dos históricos clubes brasileños, como Santos o Atlético Mineiro. No obstante, el conjunto de Neymar parte con ventaja tras haberse impuesto en el encuentro de ida.
La travesía de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026
FASE PRELIMINAR
- Cienciano 1-1 Melgar
FASE DE GRUPOS
- Juventud 1-1 Cienciano
- Cienciano 2-0 Academia Puerto Cabello
- Cienciano 1-0 Atlético Mineiro
- Academia Puerto Cabello 3-0 Cienciano
- Atlético Mineiro 2-0 Cienciano
- Cienciano 1-1 Juventud
16AVOS DE FINAL
- Lanús 2-0 Cienciano
- Cienciano 4-0 Lanús
OCTAVOS DE FINAL
- Cienciano 6-1 Botafogo
- Botafogo 1-0 Cienciano
CUARTOS DE FINAL
- Cienciano 2-0 Montevideo City Torque
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Rally Kart
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales
PRECIOS/ 19.50