¿Qué resultados necesita Cienciano ante Montevideo City Torque para clasificar a semifinales de Sudamericana?

Cienciano se medirá con Montevideo City Torque en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, luego del encuentro de ida disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el equipo cusqueño se impuso por 2-0. En ese contexto, conoce qué marcadores necesita el cuadro incaico para avanzar a la siguiente fase del torneo internacional.

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Cienciano y los resultados que necesita ante Montevideo City Torque para clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana

Cienciano requiere impedir que Montevideo City marque tres goles, porque el marcador global pasaría de 2-0 a su favor a 3-2 en su contra. Por ello, deberá mostrarse sólido en defensa en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

No obstante, un desenlace más favorable se produciría si consigue imponerse como visitante y, de ese modo, ampliar la cifra de goles a favor para asegurar su pase a la semifinal de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano ganó 2-0 a Montevideo City Torque en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cabe destacar que, si Cienciano logra clasificarse para la semifinal del campeonato internacional, podría medirse con dos históricos clubes brasileños, como Santos o Atlético Mineiro. No obstante, el conjunto de Neymar parte con ventaja tras haberse impuesto en el encuentro de ida.

La travesía de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

FASE PRELIMINAR

Cienciano 1-1 Melgar

FASE DE GRUPOS

Juventud 1-1 Cienciano

Cienciano 2-0 Academia Puerto Cabello

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro

Academia Puerto Cabello 3-0 Cienciano

Atlético Mineiro 2-0 Cienciano

Cienciano 1-1 Juventud

16AVOS DE FINAL

Lanús 2-0 Cienciano

Cienciano 4-0 Lanús

OCTAVOS DE FINAL

Cienciano 6-1 Botafogo

Botafogo 1-0 Cienciano

CUARTOS DE FINAL