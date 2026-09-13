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Cienciano sufre baja sensible de cara al partido con Montevideo City por la Copa Sudamericana
Cienciano dio una mala noticia a su hinchada debido a que un jugador clave se lesionó a poco del partido por la Copa Sudamericana.
Cienciano está al borde de la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, pero previo a ello debe vencer a Montevideo City por los cuartos de final. A continuación te brindamos todos los detalles.
PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City: fecha, hora y canal por la vuelta de los cuartos de final de Sudamericana
El fútbol nacional sigue generando emociones, sobre todo luego del clásico que ganó Universitario a Alianza Lima. No obstante, los aficionados del balompié incaico saben que deben alentar actualmente a Cienciano, club que sigue en competencia internacional.
Cienciano va con todo por la hazaña.
A raíz de ello, el periodista Marcelo Merizalde sorprendió detallando el estado físico de un mediocampista de Cienciano, quien ha venido destacando a lo largo de la temporada.
“Alejandro Hohberg se pierde la llave de vuelta entre Cienciano y Torque por Copa Sudamericana y corre el riesgo de ser baja indefinida, en el cuadro 'Imperial', hasta el final de la temporada”, indicó el mencionado comunicador.
Trayectoria de Alejandro Hohberg
- Peñarol
- Rentistas
- Torque
- Melgar
- U. San Martín
- César Vallejo Alianza Lima
- Universitario
- Sport. Cristal
- Cienciano
¡Vamos al Circo!
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