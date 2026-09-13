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Cienciano sufre baja sensible de cara al partido con Montevideo City por la Copa Sudamericana

Cienciano dio una mala noticia a su hinchada debido a que un jugador clave se lesionó a poco del partido por la Copa Sudamericana.

Francisco Esteves
Cienciano sufre baja sensible de cara al partido con Montevideo City.
Cienciano sufre baja sensible de cara al partido con Montevideo City. | Foto: Composición Líbero.
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Cienciano está al borde de la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, pero previo a ello debe vencer a Montevideo City por los cuartos de final. A continuación te brindamos todos los detalles.

Cienciano jugará la vuelta de los cuartos de final en Uruguay.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City: fecha, hora y canal por la vuelta de los cuartos de final de Sudamericana

El fútbol nacional sigue generando emociones, sobre todo luego del clásico que ganó Universitario a Alianza Lima. No obstante, los aficionados del balompié incaico saben que deben alentar actualmente a Cienciano, club que sigue en competencia internacional.

Cienciano, Copa Sudamericana 2026

Cienciano va con todo por la hazaña.

A raíz de ello, el periodista Marcelo Merizalde sorprendió detallando el estado físico de un mediocampista de Cienciano, quien ha venido destacando a lo largo de la temporada.

Alejandro Hohberg se pierde la llave de vuelta entre Cienciano y Torque por Copa Sudamericana y corre el riesgo de ser baja indefinida, en el cuadro 'Imperial', hasta el final de la temporada”, indicó el mencionado comunicador.

Trayectoria de Alejandro Hohberg

  • Peñarol
  • Rentistas
  • Torque
  • Melgar
  • U. San Martín
  • César Vallejo Alianza Lima
  • Universitario
  • Sport. Cristal
  • Cienciano
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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