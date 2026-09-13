Cienciano sufre baja sensible de cara al partido con Montevideo City por la Copa Sudamericana

Cienciano está al borde de la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, pero previo a ello debe vencer a Montevideo City por los cuartos de final. A continuación te brindamos todos los detalles.

El fútbol nacional sigue generando emociones, sobre todo luego del clásico que ganó Universitario a Alianza Lima. No obstante, los aficionados del balompié incaico saben que deben alentar actualmente a Cienciano, club que sigue en competencia internacional.

Cienciano va con todo por la hazaña.

A raíz de ello, el periodista Marcelo Merizalde sorprendió detallando el estado físico de un mediocampista de Cienciano, quien ha venido destacando a lo largo de la temporada.

“Alejandro Hohberg se pierde la llave de vuelta entre Cienciano y Torque por Copa Sudamericana y corre el riesgo de ser baja indefinida, en el cuadro 'Imperial', hasta el final de la temporada”, indicó el mencionado comunicador.

Trayectoria de Alejandro Hohberg