ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DEMANDAN al ICE por presuntos ABUSOS en un centro de detención de este ESTADO NO SANTUARIO

Una nueva demanda pone en cuestionamiento las condiciones en las que permanecen detenidos algunos inmigrantes en Estados Unidos. De acuerdo con La Opinión, organizaciones defensoras de los derechos civiles denunciaron presuntos abusos en el centro de procesamiento de Miramar, en Florida, y señalaron al ICE como responsable de las condiciones denunciadas.

Demandan al ICE por presuntos abusos en un centro de detención para inmigrantes en Florida

El Centro Legal para la Pobreza del Sur (SPLC) y Americanos por la Justicia para los Inmigrantes (AI Justice) encabezan la demanda presentada contra el ICE por el trato que recibirían los inmigrantes indocumentados trasladados al centro de procesamiento de Miramar.

Según la querella citada por La Opinión, algunos detenidos habrían permanecido más tiempo del permitido por la ley y en condiciones de hacinamiento. Además, se denunció un acceso limitado a las duchas, alimentación insuficiente y falta de personal médico para atender posibles emergencias.

La denuncia sostiene, además, que los inmigrantes tendrían dificultades para recibir visitas de sus abogados o comunicarse con sus familiares. Estas restricciones dificultarían que algunas personas conozcan o informen con facilidad sobre su situación mientras esperan una decisión sobre su caso migratorio.

¿Qué denuncian sobre el centro de procesamiento de Miramar?

Sui Chung, directora ejecutiva de AI Justice, cuestionó las condiciones denunciadas y afirmó que la detención no debería implicar la pérdida de derechos básicos. La Opinión recogió sus declaraciones sobre el caso.

Por su parte, A. J. Hernández, subdirector de Justicia para Inmigrantes del SPLC, calificó el lugar como denigrante y potencialmente peligroso. Según su organización, el recinto no habría sido diseñado para funcionar como centro de detención del ICE y tampoco contaría con los recursos necesarios.

Las organizaciones pidieron al tribunal que ordene al ICE dejar de utilizar Miramar con ese propósito y que garantice condiciones básicas para las personas detenidas. El caso vuelve a poner el foco en el trato que reciben los inmigrantes en Estados Unidos, incluidos aquellos en situación irregular, mientras permanecen bajo custodia migratoria en Florida, un estado que no ofrece protección de santuario.