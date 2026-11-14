España vs. Inglaterra EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver UEFA Nations League

No te pierdas el partido España vs. Inglaterra en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la fecha número 6 del Grupo C de la UEFA Nations League, Liga de Naciones por su traducción al español. Esta será la última jornada de la Fase de Grupos y en este encuentro se definirá el primer lugar de la tabla de posiciones. Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver la transmisión del compromiso internacional.

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La Roja viene de vencer 2-0 a República Checa en Praga y es líder con 15 puntos, ya que ha ganado todos los partidos que ha disputado. El cuadro de Luis de la Fuente, que acaba de salir campeón del Mundial hace unos meses, quiere seguir demostrando su poderío y obtener una victoria en casa.

España viene imbatible.

Por su parte, Inglaterra llega después de superar 2-1 a Croacia en Wembley. El equipo dirigido por Thomas Tuchel tiene 12 unidades y con un triunfo le arrebatarán el primer lugar a España. En la ida, jugada en Londres, los ibéricos vencieron por 3-2 y ahora los británicos buscarán la revancha.

¿Cuándo juega España vs. Inglaterra?

El partido entre España e Inglaterra por la sexta y última fecha del Grupo C de la UEFA Nations League se disputará este domingo 15 de noviembre de 2026 en Madrid, de acuerdo a la programación oficial de la competición europea. Si ocurre algún cambio, te lo informaremos aquí mismo en el diario Líbero.

¿A qué hora juega España vs. Inglaterra?

Te brindamos los diferentes horarios para seguir este compromiso:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 4.45 p. m.

México y Centroamérica: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 2.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Inglaterra: 7.45 p. m.

¿Dónde ver España vs. Inglaterra EN VIVO?

La transmisión del partido entre España e Inglaterra por la Liga de Naciones estará a cargo de ESPN para todo el territorio peruano y Sudamérica. Además, podrás ver el encuentro totalmente online a través de Disney+, siempre que cuentes con una suscripción a la plataforma de streaming.

Finalmente, en caso no cuentes con ninguna de las dos opciones mencionadas, tienes la posibilidad de seguir el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante gracias a la cobertura gratuita del diario Líbero. Así no te perderás ninguna incidencia.

Posibles alineaciones de España vs. Inglaterra

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Inglaterra: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Dan Burn, Lewis Hall; Elliot Anderson, Declan Rice; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.