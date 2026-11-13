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Jesús Owono recibe 12 partidos de sanción por el choque que causó la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono recibió el máximo castigo deportivo previsto para la acción contra Jesús de Miguel, mientras la investigación judicial española continúa por separado.

Gary Huaman
El guardameta Jesús Owono, vestido con la equipación negra de portero del FC Andorra.
El guardameta Jesús Owono, vestido con la equipación negra de portero del FC Andorra. | Foto: AFP
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El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol sancionó con 12 partidos al arquero del FC Andorra, Jesús Owono, por el choque con Jesús de Miguel durante el duelo ante Tenerife, disputado el 2 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife.

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La acción ocurrió en el tiempo añadido, cuando ambos jugadores disputaban un balón aéreo y el guardameta salió de su área con la pierna elevada. El delantero, de 30 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria y murió el 3 de noviembre en un hospital.

¿Por qué recibió la sanción máxima?

De acuerdo con la resolución disciplinaria, el árbitro describió un impacto brusco y el uso de fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa. El Comité aplicó el artículo 102 del Código Disciplinario, que contempla sanciones de 4 a 12 encuentros por acciones violentas con consecuencias graves.

El guardameta Jesús Owono con la camiseta del FC Andorra sobre el campo

El guardameta Jesús Owono con la camiseta del FC Andorra sobre el campo

Con ese fundamento, el organismo impuso a Owono el castigo máximo previsto por esa disposición. El arquero fue expulsado directamente durante el encuentro, que quedó suspendido con el marcador 2-2. La Federación dio por terminado el compromiso sin reanudarlo tras la emergencia médica.

¿Qué ocurre con la investigación judicial?

En paralelo a la sanción deportiva, la Policía Nacional española mantiene una investigación bajo supervisión judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Se analizan las grabaciones, el contacto entre los futbolistas y la atención médica brindada a De Miguel después de la caída.

Por su parte, la sanción federativa no determina si existe responsabilidad penal. La investigación judicial es un procedimiento independiente y, hasta la información disponible en las fuentes, no se había comunicado una imputación formal contra Owono. El guardameta se encontraba alejado de los entrenamientos tras el accidente.

El partido correspondía a la duodécima jornada de la Segunda División española y estaba empatado 2-2 cuando ocurrió el choque. La resolución disciplinaria se conoció el 13 de noviembre; una de las fuentes sitúa el anuncio 11 días después del accidente y otra, 13 días después.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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