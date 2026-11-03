Falleció Jesús de Miguel Alameda, futbolista de Tenerife que recibió duro golpe: "Cruel desenlace"

Una terrible noticia para el mundo del deporte. CD Tenerife, de la Segunda División de España, confirmó el lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, futbolista que recibió un duro golpe en el pecho el pasado fin de semana, durante el partido contra FC Andorra. El jugador se encontraba internado debatiéndose entre la vida y la muerte, pero no pudo recuperarse.

" Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8.00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace ", indicó el club en sus redes sociales.

“La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, agrega el comunicado emitido por CD Tenerife. Recordemos que el futbolista de 30 años estuvo 24 horas internado debatiéndose entre la vida y la muerte, con millones de hinchas orando por él alrededor del mundo entero; sin embargo, el desenlace provocó una profunda tristeza.

Jesús de Miguel Alameda falleció.

¿Qué pasó con Jesús de Miguel Alameda?

Durante el último minuto del partido entre CD Tenerife y FC Andorra, cuando el marcador se encontraba 2-2, los locales tuvieron una contra letal para quedarse con la victoria y el portero rival, Jesús Owono, dedició salir hasta mitad del campo para interceptar el esférico. No obstante, Jesús de Miguel Alameda se encontraba en la trayectoria buscando el balón y la rodilla del guardameta impactó a una tremenda velocidad con el pecho del jugador español, provocándole de inmediato serios traumatismos. El deportista no pudo reponerse de los daños internos.

¿Jesús Owono puede ir a prisión?

Pese a que han aparecido diferentes versiones en las últimas horas, todo dependerá de lo que diga la legislación deportiva y penal. Dentro de las leyes, se contempla que el fútbol es una disciplina de contacto físico donde los participantes asumen un riesgo intrínseco de padecer percances físicos a lo largo del partido. Si las autoridades determinan que la jugada fue una acción fortuita y sin intensión de lesionar por parte de Jesús Owono, más allá del triste desenlace, lo sucedido quedará en una fatalidad accidental y no habrán consecuencias penitenciarias.

Sin embargo, si el Ministerio Fiscal acredita la existencia de una imprudencia temeraria o negligencia grave, señalando una salida innecesaria con fuerza desmesurada por parte del guardameta, la jurisdicción penal ordinaria tiene todo el derecho a imponer la sanción adecuada, en este caso la privación de su libertad.