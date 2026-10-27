Lamine Yamal rompió su silencio tras no ganar el Balón de Oro 2026: "Confío en el camino"

No fue Lamine Yamal, ni mucho menos Kylian Mbappé. Finalmente, el jugador que terminó levantando el Balón de Oro 2026 para sorpresa de muchos fue Harry Kane, delantero de la selección inglesa y capitán del Bayern Múnich.

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Decisión que generó bastante controversia en el mundo del fútbol, pues muchos consideraban que tanto el español como el francés se merecían este premio porque sus acciones individuales fueron superiores a las del inglés.

Un día después de la ceremonia celebrada en Londres, la joven estrella del FC Barcelona usó sus redes sociales para enviar un mensaje de resiliencia y aseguró que pronto podrá levantar el trofeo más importante a nivel individual para un futbolista.

"Llegará. Las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento. Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar", escribió el delantero de 19 años.

Lamine Yamal compartió un mensaje en sus redes.

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral en las redes sociales y varios de sus amigos aseguraron que tarde o temprano terminará levantando el Balón de Oro. Por ejemplo, su excompañero de equipo, Ronald Araujo, escribió "sin dudas llegará wachin. Vamos arriba, sos el mejor".

Luego, Fermín del FC Barcelona, añadió "llegará y más de uno. Siempre contigo". Otra de las personas que se pronunció fue Inés García, su actual pareja, quien escribió un emotivo texto: "El trabajo siempre acaba recompensando. Tu esfuerzo y tu ambición van contigo de la mano día a día. Confiamos y creemos plenamente en ti. Eres y serás el mejor, todo el mundo lo acabará viendo. Te amo mi vida, siempre estaré a muerte contigo".

¿Cuándo juega el FC Barcelona?

Tras la derrota ante el Real Madrid por 2-1, el FC Barcelona jugará este 31 de octubre a las 3.00 p. m. ante Alavés en el Spotify Camp Nou.