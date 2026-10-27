China prohíbe los partidos de LaLiga por culpa de Kylian Mbappé y su meme de dictador

Medios internacionales confirmaron que China despertó un profundo rechazo ante Kylian Mbappé por unas declaraciones que hizo sobre su meme de dictador, que a su vez relacionó con Mao Zedong, expresidente del gigante asiático. A raíz de ello, en dicha nación han prohibido la transmisión de los partidos de LaLiga de España, sobre todo los del Real Madrid. Te contamos todos los detalles al respecto.

En una breve entrevista, el delantero francés fue consultado por las bromas que le hacen en redes sociales y aclaró cuál es la que más risa le causa. "Hay un montón, pero el que más me hizo reír es fue cuando pusimos un video de un dictador chino con mi cara. Lo usamos bastante con mis amigos, en la PlayStation", estas palabras fueron las que causaron una fuerte repercusión a nivel internacional. Pese a que no tuvo una mala intención, la 'Tortuga' generó polémica entre todos los chinos.

Presidente de LaLiga se pronunció

Buscando minimizar la situación, Javier Tebas, presidente del campeonato español, se pronunció mediante un comunicado en sus redes sociales. "Desde LaLiga lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino. No podemos permitir que una actuación individual empañe nuestra relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos", indicó.

Asimismo, LaLiga emitió un mensaje en el que pidió disculpas por Kylian Mbappé y también aseguró estar tomando las medidas necesarias con sus socios e interlocutores en China para llegar a un acuerdo y poder solucionar la difícil situación. Lo cierto es que, por el momento, todo partido del fútbol español está totalmente prohibido en el país asiático.

Kylian Mbappé se disculpó con China

“Durante una entrevista reciente, reaccioné ante una imagen en la que yo mismo aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y hoy entiendo que hirió a muchas personas en China. Pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por mis palabras. Esa no era, en absoluto, mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lamento sinceramente lo ocurrido”, señaló Kylian Mbappé en un comunicado tras lo sucedido.